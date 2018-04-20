Втрачені кошти й поламані долі: на Тернопільщині думають, як боротися з гральним бізнесом

На останній колегії під час звіту начальника обласного управління національної поліції Олександра Богомола керівник Тернопільщини підкреслив, що через засилля гральних закладів руйнуються сім’ї, а чимало і так не надто заможних людей втрачають в цих салонах останні кошти.

Втім правоохоронці пояснюють, що істотно завадити поширенню ігрових залів не в змозі, оскільки ті працюють в правовому полі, хоча за своєю сутністю і перетворилися на притони.

Програв понад $20 тис.

Тернополянин Павло – ігроман з понад 10-річним стажем. Чоловік мав високооплачувану роботу, пов’язану з закордонними відрядженнями. Спочатку грав лише в рідному місті, згодом звик робити ставки і за кордоном.

На зароблені працею кошти встиг придбати двокімнатну квартиру, мав чимало заощаджень. Зараз про все це згадує, як щось фантастичне.

Піддавшись азарту чоловік почав робити великі ставки. Програвши, намагався повернути втрачене ще більшими коштами. В результаті лишив в ігрових закладах суму, еквівалентну однокімнатній квартирі чи новому автомобілю.

Через програші в нього розпочалася депресія, сімейні конфлікти стали регулярними. Все це відбилося і на його працездатності, тож невдовзі він опинився без роботи, яка тривалий час фінансово забезпечувала його залежність від азартних ігор. Всі заощадження, які мав, Павло програв в ігрових салонах досить швидко.

Усвідомлюючи, що котиться вниз, він вирушив на лікування у реабілітаційний центр «Назарет», що у Львівській області. Втім, подібні заклади відверто попереджають, що далеко не всім їхнім пацієнтам вдається позбутися залежності, навіть після тривалого лікування. Павло у реабілітаційному центрі пробув місяці три, після чого його покинув, оскільки вирішив, що усвідомив свою помилку і готовий повернутися до звичного життя. Та через два тижні знову почав грати. Зараз перебивається випадковими заробітками, які тут же несе в «контору». Депресія у нього вже стала хронічною, буває, чоловік навіть забуває поїсти.

Найсумніше, що таких як Павло – сотні. Власні проблеми вони обговорюють переважно у своєму колі, дехто навіть твердо вірить у те, що зуміє зірвати великий куш, після чого назавжди припинить робити ставки.

В середньому за день у гральному залі «осідає» 20-30 тис. грн

Тим часом в поліцію періодично звертаються родичі ігроманів, бо ті програють чималі суми.

«Прийшли одного разу батьки, бо дитина програла всі отримані на весіллі кошти. Програють по 30, по 40 тис. грн, після цього приходять їх батьки до нас. А як тут поліція допоможе? Це те саме, що людина купила лотерейний квиток і програла», – каже начальник відділу комунікації ГУНП в Тернопільській областіСергій Крета.

За його даними, постійні клієнти місцевих гральних закладів – це чоловіки віком 25-35 років, які переважно не мають сім’ї. Регулярно сюди також випробувати долю приїздять таксисти. Роблять ставки орієнтовно по 50 грн.

«Є і підприємці, які грають, вони можуть 500 грн поставити. Але ці люди вміють себе контролювати, їхній азарт не шкодить сімейному бюджету», – зауважує Крета.

Одного разу після викриття нелегального грального закладу поліцейські завдяки вилученій комп’ютерній техніці отримали інформацію про обороти у даному бізнесі. Виявилося, що за день в зал ігромани приносять в середньому 20-30 тис. грн. Такі обороти можуть коливатися від дня тижня, оскільки у вихідні грають більше, а також від місця розташування закладу. Ті, які розташовані в центрі, неподалік автобусного та залізничного вокзалів, приносять більше прибутків.

Останнім часом відстежити доходи нелегальних гральних закладів стало неможливим, оскільки його організатори вдаються до різних хитрощів.

«В одному із ігрових залів, який ми викрили, стояв айбокс. Втім, виявилося, що це була лише оболонка, всередині стояла коробка з-під взуття, куди і потрапляли просунуті у щілину людьми гроші. Жодного комп’ютерного обліку і видачі квитанцій не було», – розповів Крета.

Найважче ж, зазначають в поліції, виявити організатора нелегального ігрового бізнесу. Адже навіть задокументувавши діяльність підпільної зали, слідчі отримують можливість спілкуватися хіба з адміністраторами закладу. Вони лише знають, що є якийсь умовний Петро, який давав їм зарплату і інструкції. А що саме це за людина вони і гадки не мають .

Поза тим минулого року правоохоронцям вдалося встановити групу з уродженців Чернівецької області, які через підставних осіб облаштували на Тернопільщині чотири незаконні гральні заклади. Після довготривалих слідчих дій особи організаторів були встановлені, обвинувачення щодо них уже скеровано до суду.

Також у Тернополі було викрито гральний заклад, який діяв напівлегально. У ньому було встановлено п'ять комп’ютерів, від прибутків з яких організатор бізнесу платив відсоток власнику ліцензії. При цьому підприємець додатково поставив ще п'ять комп’ютерів, які вже були поза обліком.

Інший підприємець у Тернополі самовільно розмістив у своєму залі інформацію, що діє під егідою М.С.Л., однак правоохоронці виявили, що насправді він не мав жодних угод і заклад – нелегальний. Провадження щодо цього організатора нелегального грального бізнесу теж скеровано до суду.

Цього року правоохоронці виявили у області 3 нелегальні гральні заклади, в кожному з яких було по 10 комп’ютерів.

Гравців у залах систематично обкрадають

Загалом на Тернопільщині є більше 200 гральних закладів, які діють офіційно, як оператори державних лотерей. Через розмитість українського законодавства, пояснюють в поліції, діяльність букмекерських контор теж прирівнюється до азартної гри типу лотереї, а тому є законною.

«І зараз нових нелегальних гральних закладів стає все менше, бо підприємцям простіше платити відсоток власнику ліцензії і при цьому самому отримувати прибуток. А якщо і з’являються, то одразу потрапляють в поле зоре правоохоронців», – зазначає Сергій Крета.

Та навіть в офіційних гральних закладах поліцейські є частими гостями. Ці заклади перетворилися на притони, де збирається сумнівна публіка. Систематично тут стаються крадіжки. Злодії користуються тим, що азартні люди всю увагу зосереджують на моніторі, тож регулярно крадуть в гравців мобільні, барсетки з грошима, інші особисті речі.

Самі гравці, за даними поліцейських, рідко вдаються до крадіжок, аби отримати кошти на гру, оскільки мають якусь роботу. Інше питання, що все зароблене «спускають» через свою залежність від азарту. Хоча бувають випадки, коли родичі звертаються в поліцію з повідомленням, що їхня дитина щось винесла з дому, скажімо, здала в ломбард дорогий ноутбук. Дитина ж пояснює, що впевнена була у тому, що виграє і потім викупить заставлену річ.

Ще одною проблемою є те, що більшість гральних закладів у Тернополі мають дозвіл на роботу у нічний час. Відтак жителі будинків, в яких розташовані такі заклади, систематично скаржаться в поліцію, що в них під вікнами збираються неадекватні люди, серед яких є і наркомани, які шумлять, лаються, палять цигарки і смітять.

«Поліцейські регулярно виїжджають на виклики, проводять з гравцями профілактичні бесіди. Закрити заклад ми не можемо, оскільки вони справді мають дозвіл на роботу в нічний час і діють законно», – пояснює Сергій Крета.

Хоча недавно був випадок, коли на вул. Л. Українки, де поруч з житловим будинком розташовано одразу три гральні заклади, обурений мешканець не став покладатися на поліцію, а сам із застосуванням сили провів з гравцями «роз’яснювальну роботу». При цьому ніхто офіційно в поліцію з приводу інциденту не звертався.

Тим часом наприкінці минулого тижня на останній сесії міської ради депутат Андрій Грицишин виступив з ініціативою обмежити роботу гральних закладів періодом з 9 до 22 год. Його звернення про перевірку діяльності гральних закладів міста через постійне порушення правил дотримання тиші у нічний час підтримав депутатський корпус. Чи зуміє міська рада таки принаймні обмежити період роботи ігрових залів покаже час.

Що цікаво, у лютому 2014 року міський голова Тернополя Сергій Надал уже брався вирішити проблему засилля гральних закладів. Тоді він заявив, що дає один день власникам ігрових залів на те, щоб вивезти з міста усе гральне обладнання. Мовляв, в громадських активістів є намір розтрощити гральні апарати, але запальних молодих людей вдалося переконати один день почекати. Вже наступного дня відбувся рейд активістів спільно з працівниками муніципальної поліції, частина гральних закладів, аби уникнути можливих погромів, на кілька днів закрилися, решта переконували, що діють в правовому полі і не збираються припинити свою діяльність. Невдовзі стало зрозуміло, що заява мера була бравадою.

Зараз, кажуть в міській раді, муніципальна поліція, реагуючи на скарги мешканців, після виявлення грального закладу направляє матеріали у НУГП у Тернопільській області для здійснення перевірки законності його функціонування. Мовляв, функції перевірки та контролю за діяльністю гральних закладів належать виключно управлінню захисту економіки. В поліції ж зазначають, що без волі законотворців жодних змін у цій царині не буде, а гральні заклади й надалі з’являтимуться під прикриттям ліцензій державних лотерей.

Андрій Вацик