Вбивці громадського активіста на Тернопільщині отримали від 4 до 14 років тюрми

Зловмисники ввечері 26 травня 2016 року здійснили напад на активіста, нанісши йому численні удари в різні частини тіла палицями, після чого втекли з місця події.

Вбивцям громадського активіста на Тернопільщині присудили від 4 до 14 років тюрми.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, державним обвинувачем доведено у суді, що четверо жителів Дніпропетровської області вступили у злочинну змову із невстановленою слідством особою та пообіцяли їй за винагороду вчинити вбивство громадського активіста з Кременця Тернопільської області Віталія Ващенка.

Виконавці та організатор злочину кілька днів стежили за потерпілим та його місцем проживання, а увечері 26 травня 2016 року здійснили напад на чоловіка, нанісши йому численні удари в різні частини тіла палицями, після чого втекли з місця події. Потерпілий помер у лікарні від заподіяних тілесних ушкоджень 27 травня 2016 року. Згодом усіх виконавців та організатора злочину затримали правоохоронці.

Учора колегія суддів Зборівського районного суду, врахувавши ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та участь у скоєному кожного із 4 засуджених осіб, призначила їм покарання у виді від 4 до 14 років позбавлення волі з конфіскацією належного майна. Також із засуджених стягнуть солідарно 2 млн грн заподіяної моральної шкоди в користь дкружини потерпілого.