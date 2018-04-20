«Де є опорні школи, амбулаторії, там дороги будемо робити в першу чергу»

Про те, які дороги вдалося відремонтувати минулого року, а які ремонтуватимуть цьогоріч, спілкуємося із заступником голова ТОДА Іваном Крисаком.

– Що змінилося після того, як дороги місцевого значення перейшли в підпорядкування облдержадміністрації. Чи не виникло проблем з прибиранням і доглядом?

– Проблем не виникло. На зимовий період отримання доріг ми передали Службі автомобільних доріг, адже в них були усі угоди і напрацьовані механізми. Жителі області бачили, в якому стані були дороги. Будемо відвертими, лютою ця зима не була, не маємо на що жалітися. Я вважаю, що на 99% САД справилася із своїми обов’язками, рух на дорогах було забезпечено.

З 1 квітня до обслуговування та ремонту доріг приступило управління капітального будівництва ОДА, яке є розпорядником коштів та виконавцем. Вже воно виставлятиме на тендер ремонтні роботи місцевих доріг.

«Є гроші, не можемо знайти підрядників»

– Які ключові роботи з ремонту було проведено в області минулого року?

– На жаль, минулого року не завершили жодної з доріг. Бо я вважаю, що завершеною є дорога не лише, коли встелили останній шар асфальту, а коли є розмітка, знаки, відбійні бруси. Хоча за останні 2 роки ми вклали в дороги 1,2 млрд грн. Зробили гарну основу і цього року введуть в експлуатацію 35 км траси Тернопіль-Зборів до кордону із Львівською областю, завершать цьогоріч 70 км траси Тернопіль-Кременець до Рівненської області. Місцями там роботі вже завершені.

Також цього року заплановано зробити поточний ремонт 39 км дороги Тернопіль-Підволочиськ, на що передбачено 823 млн грн. На половину цієї дороги виграла тендер одеська компанія «Автомагістраль». Там буде розширено дорожнє полотно до 10,5 м замість 8-9 м як є зараз. На підйомах зроблять три смуги.

– Минулого року не встигли завершити роботи на всіх дорогах, оскільки не вистачило ресурсів підрядників. Як вирішується ця проблема?

– Колись ми не будували, бо не було грошей. Тепер, як це не парадоксально, є гроші, а не можемо знайти підрядників. Щоб були добросовісні, і робили якісно та швидко.

Зважаючи на затримки з виконанням робіт минулого року, тепер ми дороги розділяємо на кілька ділянок і виставляємо їх на тендер окремими лотами. Також ми свідомо йдем на те, щоб запускати на територію області підрядників з інших областей, оскільки місцеві з такими об’ємами не справляються. При цьому голова обладміністрації ставить питання, що якщо сюди заходиш, то повинен у нас зареєструватися, тут оформити людей і маєш мати свій асфальтний завод.

У нас вже є готовий майданчик у Великому Глибочку, де інвестор з Азейбарджану відкриє асфальтний завод. І всіх підрядників ми теж заохочуємо. Розуміємо, що для будівництва заводу потрібна ділянка, не завжди можна розмістити його, там, де б хотілося, бо є санітарні норми. І тоді це більші затрати. Але заводи з’являтимуться, бо нам не вистачить своїх потужностей для того, щоб застелити асфальтом усі дороги, які ми плануємо ремонтувати.

Загалом бізнес повинен побачити, що з’явилися кошти. Як буде стабільна цифра на ремонт доріг і вона буде рости, то підприємці зрозуміють, що це цікаво. Бо громади скеровують на дороги десятки мільйонів, держава – сотні мільйонів. Тому очікуємо появи нових підрядників.

– Хто контролює якість виконаних робіт? Адже трапляється, що ремонт тільки завершили, а вже невдовзі активісти в соцмережах публікують фото з ямами з цих відремонтованих ділянок.

– У нас в області немає структури, яка б контролювала якість ремонту на рівні держави. Ми можемо виїхати подивитися, але це має бути сертифікований орган, який уповноважений робити замір, аналіз, а його висновки є фаховими.

Є київський інститут дорожнього будівництва, який має лабораторії, Укравтодор і САД мають свої служби, адже вони в першу чергу як замовники зацікавлені у тому, щоб роботи були виконані якісно. Їхні фахівці постійно проводять обстеження та контроль. Якщо при цьому дороги невдовзі розсипаються, значить там працюють погані спеціалісти, не зовсім добросовісні.

От у нас виникла проблема: при в’їзді в Монастириськ САД напередодні нового року робила ремонт, облавтодор виступав підрядником. А зараз там дорога розлізлася. Я звернувся в Укравтодор, щоб вони прислали фахівця і дали оцінку виконаним роботам, адже там було витрачено мільйони гривень. Прем’єр-міністр говорить, що у таких випадках підрядник має переробити за власний рахунок. Вважаю, що це правильно. Коли один-другий зробить ділянку за свій рахунок, то або відмовиться врешті від такої діяльності, або почне одразу робити якісно.

«Нагального ремонту потребують більшість доріг»

– Тернопільщина розробила проект ремонту доріг до духовних святинь: Почаївської лаври та Марійського духовного центру у Зарваниці. В Києві цей проект затвердили, однак коштів наразі не виділили. Коли можливо реалізувати цей задум?

– В першу чергу будуватимуть Міжнародні траси М-12 і М-19. Надіятися, що держава дасть кошти на дороги до Зарваниці і Почаєва… Думаю, цього року це навряд чи станеться.

З державного фонду ми на місцеві дороги маємо 315 млн грн, цього мало, щоб одразу відремонтувати все, що б хотілося. Ми проаналізували, на які дороги були подання від керівників РДА, депутатів різних рівнів, що ці дороги потребують першочергового ремонту. Таких пріоритетних для ремонту з наявних в області 3,5 тис. км місцевих доріг виявилося 780 км. Тоді виходить 500 тис. грн на 1 км, це надто мало. Місцеві дороги вужчі, мають 4,5-6 м ширини. Але і вони потребують вкладень. Щоб якісно зробити ремонт, в середньому в 1 км треба вкласти 6-7 млн грн.

– Ведуться розмови, щоб забезпечити якісні автошляхи між амбулаторіями. Скільки часу потрібно на це?

– Коли робимо реформу в освіті і створюємо опорні школи, то бачимо, що доцільно зробити якісні дороги між опорними школами. Стартувала медична реформа – є потреба в мережі доріг між амбулаторіями і лікарнями. Зрозуміло, це завдання не на одну п’ятирічку. Цього року принаймні 25-30 км зробимо середнього ремонту. Решту коштів піде на ямковий ремонт, якого я страшенно не люблю. Але якщо дорога не пріоритетна, ми все одно не можемо населений пункт залишити без транспортного сполучення, ями треба буде хоча б щебенем засипати.

На місцеві дороги за останні 20 років ніхто нічого не давав. Щось робилося, але це був мізер. Де є опорні школи, амбулаторії, там дороги будемо робити в першу чергу. В найближчі роки ще виділятимуться кошти на державні дороги. Якщо ми їх зробимо цього року, то в найближчі 5 років туди кошти на ремонт не мали б витрачати. І ті фінанси, які в подальшому надходитимуть, будемо скеровувати вже на обласні дороги, які з’єднуються райцентри, великі селища з райцентрами.

– Яке бачення вирішення проблеми аварійного мосту біля Великих Гаїв, який є частиною об’їзної Тернополя, однак в міста немає необхідної суми, щоб його відремонтувати?

– Це питання розглядалося на виїзному засіданні бюджетного комітету Верховної ради, яке проходило у Збаражі. Озвучену міським головою ідею комітет одобрив і подав її на Кабінет міністрів. Очікуємо, що держава надасть 45 млн грн, місто надасть свою частку і виступатиме замовником робіт. Надіємось, що цього року там вдасться вирішити проблему.

– Чи є ще якісь такі відверто проблемні ділянки, які потребують нагального ремонту?

– У нас більша частина доріг вимагає нагального ремонту. Лише цього року до нас надійшло орієнтовно 150 звернень і кожен пише, що в них з дорогою – страшна біда. І в мене нема підстав їм не вірити.

Як на мене, ці кошти, які надійдуть в область, не варто витрачати на один об’єкт, робити шик в одному місці, а в інших – взагалі нічого. В першу чергу слід навести лад з обочинами, відвести воду з доріг. Далі засипати ями там, де вже неможливо проїхати. А потім приступати до якісного ремонту інших доріг.

Треба просити громади, щоб і вони допомагали. Не лише фінансово. Громади мають стежити за станом доріг. Бо буває, дороги перекопують, де хочуть. Потім там дорога просідає, вся громада і голова сільради за цим спостерігає і нічого не роблять. Управління капітального будівництва та САД не зможуть проконтролювати кожен кілометр. Якщо громада в селі не зрозуміє, що огорожі з дороги треба забрати, що мають бути канави для стоку води, що на їзду великовантажного транспорту треба реагувати, бо інакше їхню дорогу швидко знищать, то потім нічого нарікати на бездоріжжя.