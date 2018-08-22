На Тернопільщині дві дороги через область довели до ідеалу

Істотні результати водії вже бачать в східному і західному напрямках, де роботи фактично завершені. В області відремонтовано дорогу Тернопіль-Львів, нарешті відновлено дорожнє полотно до Хмельницької області на трасі М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка. Тож із сходу на захід і в зворотному напрямку водії на Тернопільщині їхатимуть ідеальною дорогою.

Влада області обіцяє, що наступного року аналогічно зміниться до невпізнання і траса на південь, а також продовжаться ремонти на пріоритетній трасі Тернопіль-Кременець на півночі області.

Водночас з ремонтом місцевих доріг, на які цього року область отримала 315 млн грн, можуть виникнути проблеми, оскільки внаслідок запеклої боротьби між підрядниками було відмінено аж 3 тендери з 5-ти.

Розмітку і знаки обіцяють до Дня Незалежності

На трасі М-12, запевняє начальник САД в Тернопільській області Богдан Юлик, всі роботи вже завершено.

«На 38,9 км була проведена реанімація основи, постелено вирівнюючий шар, згодом – верхній. В селі Кам’янки ще залишилося облаштувати тротуар. До Дня Незалежності роботи на цьому напрямку плануємо завершити», – каже Юлик.

До цієї ж дати дорожники обіцяють з розміткою і знаками вже здати 39 км траси М-09 Рава-Руська-Львів-Тернопіль, які проходять в області. Вартість робіт склала 375 млн грн.

Також цього року завершені ремонтні роботи на 11-кілометровій ділянці на трасі М-19 Тернопіль-Кременець, де вкладено 154 млн грн.

Загалом довжина траси – 70 км. Скільки коштів виділять на неї наступного року, в обласному САД ще не знають. Водночас розраховують, що якщо цього року матиме місце недоосвоєння коштів в інших областях, то недоосвоєне частково скерують на дані ділянку.

«Вже всі закупівельні процедури проведені. Траса М-19 для нас – пріоритетна. Звісно, якщо кошти дадуть аж в листопаді, то не будемо робити. Якщо у вересні – то ремонт там продовжимо», – поділився планами Юлик.

Він додав, що нещодавно «Технобудцентр» розпочав ремонт об’їздної Тернополя.

«Раніше ці роботи не починали, оскільки в аварійному стані залишається Гаївський міст на об’їздній Тернополя. А доставку асфальту треба було робити. Якби ми ще ускладнили рух на обׄ’їздній, то виникли б затримки з доставкою на тих трасах, де проводився ремонт», – пояснив керівник САД.

За його прогнозами, ремонт об’їзної дорожники закінчать до середини вересня.

Він також розповів, що наступного року розпочнеться будівництво східного обходу Тернополя протяжністю 8,6 км, який об’єднає траси М-19 та М-12. 20 млн. євро на ці роботи виділені Європейським інвестиційним банком.

Також у 2019 році очікується цілковитий ремонт дороги Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль.

По місцевих дорогах АМК скасував 3 тендери з 5-ти

З місцевих доріг цьогоріч планувалося відремонтувати 67 ділянок загальною довжиною 75 км.

Наразі, розповів заступник голови ТОДА Іван Крисак, лише на 11 ділянках роботи завершено або ще ведуться.

«Хоча вже серпень. І хотілося б істотніших результатів», – констатував він.

Причиною того, що на значній частині місцевих доріг досі навіть не починали ремонти, стала відміна трьох тендерів з п’яти.

«Було виставлено 5 лотів на 252 млн грн. До них проявили інтерес підрядники як з нашої області, так і з інших областей. Подекуди було по 6 претендентів на лот. Наш головний підрядник «Технобудцентр» був знятий з тендерних перегонів через проблеми з поданою документацією, після чого дана фірма оскаржила таке рішення Управління капітального будівництва ТОДА в Антимонопольному комітеті. В АМК визнали, що документація «Технобудцентру» справді була не до кінця правильно оформлена, тому не задовольнили звернення підрядника. При цьому Антимонопольний комітет звернув увагу на зауваження «Технобудцентру» щодо інших учасників торгів і результати по 3-ох лотах визнав недійсними», – описав ситуацію Крисак.

Відтак дороги наразі є змога ремонтувати лише в трьох північно-східних районах області, по яких тендери відбулися. Решта ж районів змушені чекати результатів нових тендерів.

3 лоти цього разу розбили на 50 тендерних пропозицій, по 29-ти з них вже оголошено тендер.

Однак сумнівно, що вдасться тепер втілити все заплановане.

«Йде до осені. Є підстави для хвилювань, чи встигнуть виконати усі роботи. Гарантувати, що будуть використані всі 100% коштів, не буду», – каже Іван Крисак.

Начальник управління капітального будівництва ОДА, на балансі якого тепер перебувають всі дороги місцевого значення, Віктор Кузяк в своїх очікуваннях – ще менш оптимістичний.

«Прогнозую, що одна із структур (я її не називатиму) буде блокувати тендери. Тому ці роботи – під великим питанням», – сказав Кузяк.

В ОДА не хочуть допустити монополізму в дорожній галузі

В обладміністрації не приховують, що зацікавлені у більшій конкуренції в дорожній галузі. Особливо зважаючи на те, що обсяг робіт в області буде зростати. Скажімо, наступного року на Тернопільщині на ремонт місцевих доріг розраховують отримати вже 500-700 млн грн.

«Левову частку робіт раніше виконував «Технобудцентр». Вони хотіли виграти тендери і на місцеві дороги. Але нам треба підтягувати і інших, які б могли працювати. Розраховувати тільки на одну структуру не хотілося б», – каже Крисак.

Віктор Кузяк, не називаючи назву структури, висловив переконання, що під час тендеру «одна фірма поступила непрофесійно і неграмотно».

«Щодо цієї фірми зараз вживаються штрафні санкції. Я не підписую акти вже 5 місяців, бо не задоволений якістю. Вони мають переробляти», – стверджує Кузяк.

Водночас він визнав, що «Технобудцентр» якісно виконав роботи на Хмельницькій трасі.

«Там є якість ремонту. Тільки неважко зігнати усю техніку на одну суцільну ділянку. А коли 50 різних ділянок в різних районах – це вже складно. Один монополіст просто не справиться з таким обсягом робіт. Тому треба, щоб було 15-20 підрядників», – пояснює позицію ОДА Кузяк.

При цьому в області шукають таких підрядників, які мають достатньо обігових коштів і техніки, щоб могли виконувати значні обсяги робіт і при цьому дочекатися, що розрахунок за виконані роботи отримають орієнтовно в жовтні-грудні.

Тим часом активісти тернопільського «Автомайдану» висловлюють претензії, що кошти, які надійшли на ремонт місцевих доріг, таки не буде цілковито освоєно.

«Станом на другу половину серпня з підрядниками укладено нуль угод. Тоді як платники податків розраховували, що за сплачені ними кошти буде покращено якість доріг», – озвучив одну з претензій до роботи УКБ представник «Автомайдану» Павло Іванечко.

Наразі залишається сподіватися, що ситуація із провалом тендерів вже не повториться наступного року, коли коштів надійде на місцеві дороги значно більше. А роботи в області – не початий край, адже дорожнє полотно поза магістральними трасами фактично не ремонтували кількадесятків років.

Андрій Вацик