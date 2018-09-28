Підвищення тарифів в опалювальному сезоні: нові виклики та ризики для Тернопільщини

Напередодні опалювального сезону на Тернопільщині в керівників є певне занепокоєння, як він пройде, зважаючи на намір НАК «Нафтогазу» підняти ціну на газ. Міський голова Тернополя Сергій Надал переконаний, що у разі росту тарифів для мешканців, далеко не всі тернополяни зможуть оплатити послуги з теплопостачання, а неплатежі, в свою чергу, негативно відіб’ються на роботі КП «Тернопільміськтеплокомуненерго».

Водночас керівництво області зараз вживає заходів, щоб отримати необхідну кількість газу за ринковою ціною, а не з підвищеним коефіцієнтом, який застосовують до боржників.

НАК «Нафтогаз» вимагає гарантій

Готовність Тернопільщини до опалювального сезону складає 90%, каже начальник управління ЖКГ та енергозбереження ТОДА Дмитро Пастернак.

Наразі він більше стурбований тим, щоб був газ, необхідний для роботи підготованих комунікацій.

«Отримання газу залежать від розрахунку споживачів. Позиція НАК «Нафтогазу»: газ отримають ті підприємства, в яких рівень розрахунків складає понад 90% або хто укладе угоду про реструктуризацію боргу під гарантію органів місцевого самоврядування. Досягнути рівня розрахунків у 90% в опалювальний період – дуже складно. З початком опалювального сезону рівень розрахунків впаде, а за таких умов тепловикам газ продаватимуть уже з коефіцієнтом 1,2 або 2. Тому єдиних вихід – укладення договору реструктуризації та щоб область дала гарантії, що борги будуть погашатися. Як це зробили в міських тепломережах. Вони уклали договір і дали гарантії від міської ради на реструктуризацію 3 млн грн боргу. Їм потрібно сплачувати щомісячно 55 тис. грн впродовж 60 місяців. Сума невелика, а при цьому вже не слід переживати за отримання газу», – каже Пастернак.

Наразі борг перед НАК «Нафтогазм складає 317 млн грн включно з колишніми боргами. Рівень розрахунків за цей рік склав 102%, однак донизу тягнуть борги попередніх років.

Борг перед теплопостачальними організаціями – 79 млн грн. 46 млн грн цієї суми боргує населення, з них 22 млн грн – це субсидії. За даними начальника управління ЖКГ ТОДА, цю суму держава цього місяці погасить, борг населення складе 24 млн.

Тарифи на теплопостачання підвищать

Учора проблему розглядали на колегії облдержадміністрації. Прийняли рішення, що на сесії облради, яка відбудеться в третій декаді жовтня, буде надано гарантії щодо погашення боргу шляхом реструктуризації.

Пастернак зазначив, що згодом у «Нафтогазі» можуть ще тиждень-два розглядати прийняте депутатами рішення, а відтак є загроза неотримання номінації газу на листопад.

У відповідь голова ТОДА Степан Барна звернув увагу чиновнику, що дане питання він мав винести на сесію ще на початку літа.

«А не тепер, в останню хвилину, щоб ми це робили в авральному порядку», – дорікнув начальнику управління керівник області.

У свою чергу голова облради Віктор Овчарук зауважив, що депутатський корпус вже приймав рішення про реструктуризацію.

«Однак НАК «НАфтогаз» змінив підходи, трохи інші вимоги і треба нову угоду укласти. На черговій сесії, яка відбудеться в 20-их числах жовтня, ми її затвердимо», – сказав Овчарук.

Також, за словами Пастернака, треба буде переглянути і тарифи на теплопостачання.

«Ще є проблема різниці в тарифах. Коли їх затверджувала Національна комісія ринку енергетики та комунальних послуг, то вони подані розрахунки могли розглядати близько року. За цей час поданий тариф втрачав актуальність і новозатверджені комісією тарифи все одно були збитковими для комунальних підприємств. Зараз тарифи приймають органи місцевого самоврядування. Скажімо, «Тернопільміськтеплокомуненерго», якщо не хоче вести збиткову діяльність і прагне встановити економічно обґрунтовану плату за свої послуги, тепер з цим питанням звертається в міську раду. В міськраді, якщо не захочуть піднімати тарифи, повинні згідно теперішнього законодавства компенсовувати різницю в тарифі», – розповів Пастернак.

В області у жовтні 2017 року тарифи уже переглядали, водночас тепер планують знову підняти вартість послуг з теплопостачання – орієнтовно на 10%.

«В області ситуація простіша, оскільки населення складає орієнтовно 2% від загальної кількості споживачів, решта – це бюджетні установи», – зауважив начальник управління ЖКГ.

«Частина тернополян не зможе заплатити за отримане тепло»

У Тернополі вартість послуг з теплопостачання теж зросте.

«На сайті Нафтогазу анонсується підняття ціни на газ на 26-27% для бюджетних організацій. Відповідно будемо піднімати ціни на теплопостачання. Якщо піднімуть ціну на газ для населення, то змушені будемо переглянути і тарифи на тепло для терноплян», – каже Надал.

При цьому він висловив переконання, що у разі росту тарифів для пересічних мешканців міста, далеко не всі з них зможуть справитися з таким навантаженням на сімейний бюджет.

«Очікуємо дуже негативних тенденцій. В Тернополі було 44,5 тис. сімей, які отримували субсидії. На сьогодні їх кількість знизилась до 10 тисяч. Протягом вересня, зважаючи на ті зміни, які запровадив уряд для надання субсидій, кількість отримувачів допомоги збільшиться, але не до колишніх 44 тисяч, а орієнтовно до 20-25 тис. Загрозою є те, що частина населення просто не зможе оплачувати послуги з теплопостачання. Водночас є вимога «Нафтогазу», що щодня будуть стягувати кошти з розподільчого рахунку. Ліміти на газ визначатимуть відповідно до сплачених коштів. І це несе загрозу щодо якісного надання теплопостачання», – каже міський голова Тернополя.

За його підрахунками, для бюджетних установ міста внаслідок росту тарифу додаткові витрати на оплату теплоносіїв складуть 8 млн грн.

«5 жовтня на черговій сесії ми вже закладемо в бюджеті кошти для бюджетних установ. Наразі визначаємося, чи затвердити нові тарифи, чи лишити старі тарифи, а просто компенсовувати тепловикам втрати по різниці в тарифі. Вивчаємо, який варіант ощадливіший і простіший», – окреслив плани Надал.

За його даними, теплові мережі обласного центру до опалювального сезону готові на 95%, котельні – на 100%.

Керівникам наголосили на персональній відповідальності

Тим часом в області, як виявилося, на окремих об’єктах є проблеми.

«Під час об’їзду ми виявили, що у школі села Травневе Збаразького району потекли котли, вони досі не замінені. Лише тепер виділяють гроші на усунення неполадок. А де були раніше?», – дивується Пастернак.

Відтак Степан Барна пообіцяв вживати адмінзаходи до керівників, які халатно ставляться до своїх обов’язків.

«Питання готовності до опалювального сезону – сьогодні питання №1. Має бути вчасно забезпечено область теплом, зокрема бюджетні установи. Щоб коли почнеться опалювальний сезон, не сталося так, що частина навчальних закладів залишиться без тепла через якісь бюрократичні чинники. Будемо притягувати до відповідальності бездіяльних керівників органів місцевого самоврядування. Всі голови РДА мають взяти це питання на контроль. Щоб не повторилися ситуації, які були свого часу в Алчевську, Смілі, Фастові», – наголосив Степан Барна.

Андрій Вацик