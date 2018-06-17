Тернопільщина завдяки ідеальним дорогам планує стати альтернативним шляхом доїзду до Буковелю

В інтерв’ю УНІАН він розповів про реальний стан доріг Тернопільщини, перспективи будівництва платної об’їзної довкола Тернополя, неефективність рішення виділяти кошти на ремонт доріг об’єднаним громадам, а також про напрямки, які стали пріоритетними і будуть капітально відремонтовані цього року.

– Чи можна сказати, який відсоток доріг області перебуває в ідеальному стані, який – в задовільному чи незадовільному?

– Обхід Козови, ділянка дороги Львів-Тернопіль, в’їзд в Тернопіль довжиною 6 км, ділянка між смт. Струсів та Дружбою, зараз ще буде об’їздна Копичинець – це, можна сказати, є ідеальні дороги. Решті доріг важко дати якусь адекватну оцінку. Адже якщо подекуди їм 100 років, там латка на латці, то як оцінити таку дорогу. Крім того, є ще основа дороги. Від тих перевантажень, які є зараз, там все розійшлося, розмилося.

Більшість доріг області збудовані у 70-80-их роках минулого століття. Міжремонтний термін верхнього шару полотна – 6 років, 10 років дається на основу. Якщо дорога вже не ремонтувалася 4 терміни, то зрозуміло, в якому вона стані. Загалом лише для поточного (не капітального) ремонту доріг області, включно з місцевими, необхідно понад 1 млрд грн. Це лише для того, щоб позакривати ямки. Потреба на капітальний ремонт державних доріг області складає 7 млрд грн. Цих коштів немає.

Все, що виділялося в останні роки, – це був мінімум для підтримки навіть не дороги, а можливості проїзду цими шляхами. Цього року тенденції дещо покращилися.

– Чи визначено стратегічні напрямки, дороги на яких будуть ремонтувати в першу чергу?

– Зараз для нас стратегічною є дорога Кременець-Тернопіль, яка є частиною транспортного коридору Київ-Чоп, саме ним іде основний потік транспорту. Також пріоритетною є дорога Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, це коротша дорога до Буковелю. Якщо нам вдасться ці дороги капітально відремонтувати в цьому році, як ми плануємо, то товаропотік та транспортний потік збільшиться в рази.

Адже завдяки ремонту люди, які їдуть в Буковель з центру України, уже зможуть хорошими дорогами потрапити в Почаївську лавру, у Зарваницький Марійський духовний центр, а вже звідти в Буковель. Ми пропонуємо альтернативу звичному маршруту на Львів, де люди гуляють, п’ють каву і вже звідти їдуть на відпочинок у гори. У нас дві чудотворні ікони, духовне очищення в святих місцях, при цьому скорочення шляху до Буковелю на 100 км.

Ще в планах Кабміну – ремонт траси Львів-Херсон, яка включає ділянку Львів-Тернопіль та Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка. В цьому році напевно буде лише проект ремонту цієї дороги. Якщо її капітально відремонтують, нам вдасться залучити потік автомобілів з центру України. Бо у Тернопільщини вигідне географічне розташування, ми фактично – транзитна область, необхідно лише провести ремонт головних транспортних артерій.

Якщо обіцяні кошти надійдуть – після ремонту у стратегічних доріг буде аналогічна якість, як при в’їзді в Тернопіль, де капітально відремонтували 6-клометрову ділянку. Стратегічні дороги відремонтують методом ресайтингу і облаштування асфальто-бетону. Якщо надійде менше коштів – робитимемо фрезерування і один шар покриття, якщо більше – ще укріпимо основу. Нещодавно звільнили голову Укравтодору, але сподіваюся, і при новому керівнику ці проекти матимуть належне фінансування.

– Від чого залежить, скільки коштів отримує той чи інший регіон на ремонт доріг?

– Є чітка методика, водночас враховується, як працює служба автомобільних доріг, чи проводяться тендери, чи освоюються кошти, чи якісно проводяться роботи. Завдяки якісним показникам і проведеній роботі цього року замість 60 млн грн, на які б могла розраховувати область, ми отримаємо 200 млн грн. Для прикладу, в минулі роки область отримувала 80-90 млн грн.

– Є чимало нарікань від водіїв на дорогу Львів-Тернопіль. Були обіцянки і сподівання, що її відремонтують до Євро-2012, однак досі вона – не в найкращому стані...

– Наша ділянка цієї дороги дещо краща, там немає таких сильних напливів і ямковості, як в сусідній області. Ми можемо взятися за ремонт. Але довжина цієї дороги на Тернопільщині – лише 42 км, решта 80 км – у Львівській області. Навіть якщо ми капітально відремонтуємо свою ділянку, для водіїв принципово нічого не зміниться, бо далі їх чекатиме погана дорога. На жаль, для Львова ця дорога не є пріоритетною. Тому ми підтримуємо в нормальному експлуатаційному стані свою частину даної дороги і чекаємо результатів переговорів на рівні голів облдержадміністрацій. Як тільки ми побачимо, що на Львівщині беруться за ремонт, ми знайдемо ресурс, щоб відремонтувати свою ділянку. Наразі ж для нас пріоритетом залишається північний та південний напрямок.

– В проектах об’єднаних громад, які вони подають в Фонд регіонального розвитку, чимало коштів планується скерувати саме на ремонт доріг. Чи можна очікувати суттєвого покращення якості саме місцевих доріг?

– В нас на балансі перебувають дороги державної власності – між населеними пунктами. Субвенцію, яку отримують громади, вони вправі скеровувати виключно на дороги комунальної власності. В цьому є проблема, бо дані кошти можуть піти на ремонт якоїсь вулички в селі на кілька хат. Адже, як правило, фінансування проектів громад не є надто значним.

Ми виходили на Мінрегіонбуд, давали свої пропозиції, щоб таки перевагу надавати місцевим дорогам, які з’єднують громади між собою. У Києві визнали, що є ця проблема – неефективності використання коштів. Але вже пізно, кошти на громади виділено. А нам би цих коштів вистачило на поточний ремонт місцевих доріг.

Якщо громадам виділятимуть 2-3 млн грн на капітальний ремонт дороги, то навіть один кілометр вони капітально не відремонтують. В результаті зроблять кількасот метрів якоїсь бокової вулички в селі. Це буде ремонт комунальної дороги, але ефект від ремонту незначної ділянки – сумнівний. Підхід із виділенням коштів виявився завідомо неправильним.

Ми звернулися в Кабмін і облдержадміністрацію, сподіваємося, що наші аргументи врахують і наступного року таки будуть якісь зміни.

– Як вирішується проблема об’їзної дороги Тернополя, частина якої фактично є вулицею міста, на ній розташовані будинки, однак по ній курсує вантажний транспорт і нищить дорогу. І постійно виникає питання щодо того, з якого бюджету її ремонтувати: міського чи державного?

– Зараз дана дорога перебуває на балансі міської ради. У 2006 році було розпорядження Кабміну щодо її передачі, але мали передавати із смугою відводу, капітально відремонтованою. Це все не було виконано, і Укравтодор не прийняв тоді цю дорогу на баланс.

Ми сподіваємося, що вдасться реалізувати проект побудови нової об’їзної дороги Тернополя на умовах концесії. Ця дорога проходитиме через Шляхтинці, Смиківці, Підгороднє, Довжанку. Зараз відповідні документи перебувають на розгляді в Кабміні. Якщо Кабмін погодить концесійне будівництво, ми зможемо оголошувати міжнародний тендер для залучення концесіонера.

Тобто підрядна організація за свої кошти збудує дорогу, а потім певну кількість років, яку визначить Кабмін, буде брати плату за проїзд цією дорогою. Є кілька міжнародних компаній, які цікавляться цим проектом, бо у нас досить висока інтенсивність руху.

Довжина дороги складе 44 км, будувати її доведеться рік-півтора.

Це був би дуже вигідний проект для Тернопільщини, адже запрацюють всі будівельні кар’єри, щоб постачати матеріали для будівництва дороги, збільшиться кількість робочих місць, розвантажиться Тернопіль від вантажного транспорту, буде черговий поштовх для створення нових логістичних центрів та АЗС. А водіям вже не доведеться стояти в заторах і на світлофорах, щоб проїхати Тернопіль, вони матимуть можливість об’їхати місто новою дорогою, заплативши за це певну суму.

А врешті область через, скажімо, 25 років, отримає дорогу, яку концесіонер буде зобов’язаний весь цей час утримувати в ідеальному стані.

– Як відомо, частину землі, яка була передбачена на цю об’їзну, уже передали під інші цілі…

– Це будуть проблеми голів тих сільрад, які прийняли рішення зарезервовані землі віддати під будівництво чи ще щось. Офіційно землі зарезервовані. Думаю, щоб не мати проблем з правоохоронними органами вони знайдуть вихід з ситуації.

– Нещодавно на колегії облдержадміністрації піднімали проблему, що дорожникам області у першому кварталі заборгували 0,5 млн грн зарплати. Чому виникла ця заборгованість?

– У Службі автомобільних доріг (САД), яку я очолюю, заборгованості взагалі немає. Є виконавці робіт – облавтодор та приватні структури. В них виникають заборгованості, але не з вини САД. Навпаки, вони іноді не встигають за нашими темпами, бо приходять кошти і ми їх підганяємо, щоб ці кошти освоїти. Зараз дорожники працюють по 6 днів на тиждень, раніше працювали 2.

Чому виникала заборгованість. 2 роки тому, коли я став керівником, облавтодор мав боргів на 40 млн грн. Зараз ми цю заборгованість зуміли зменшити удвічі. Все це борги 2010-2012 року, коли за попереднього керівника області змушували робити дороги під обіцянку, що згодом кошти поступлять, подекуди бралися кредити.

Зараз облавтодор змушений заробляти, щоб покрити ці борги. Вони тратять кошти на матеріали, на сплату податків, на погашення боргів, а вже потім – зарплата. Але, на скільки мені відомо, жодних боргів із зарплати вже немає.

Андрій Вацик