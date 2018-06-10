На Тернопільщині після резонансного конфлікту таки продовжили очищення в лавах правоохоронців

Активісти переконували, що процес атестації перетворюється на фарс, оскільки поліцейських, яких таки вирішили звільнити, потім поновлює Апеляційна комісія, до складу якої у ГО були численні претензії.

Порозуміння вдалося досягти в останній момент і вчора третя хвиля переатестації на Тернопільщині таки стартувала.

«Нас почули. В ICITAP погодилися з нашими аргументами, і замінили членів Апеляційної комісії. Також на нашу вимогу було змінено голів кількох Атестаційних комісій. І нарешті звільнили заступника начальника обласного управління Національної поліції Казимира Попіля, про недопустимість перебування на займаній посаді якого ми вели мову неодноразово», – каже Ігор Василів.

Вимога – звільнити двох заступників начальника

Активісти погоджуються, що заблокувати процес переатестації – не найкращий вихід із ситуації, однак іншого шляху вони не бачили.

«Ми не хотіли два тижні працювати в пусту, бо Апеляційна комісія могла кардинально змінювати рішення нашої комісії. Так як це сталося з Попелем», – зазначає Іван Ковалик.

За даними активістів, Казимир Попіль, якому прокуратура цього тижня висунула звинувачення у викраденні та незаконному зберігання боєприпасів, також причетний до ДТП, скоєному і нетверезому стані, і навіть «кришування» незаконної розробки кар’єрів. Дані звинувачення зараз перевіряє служба внутрішньої безпеки.

Також представники «Автомайдану» і «Самооборони Тернопільщини» вимагають звільнити ще одного заступника начальника обласного управління НП Олега Ляховича.

«Його посада розатестована, відповідно він не проходитиме атестацію. Але сама атестація передбачає очищення. Ми вже передали правоохоронцям дані по Ляховичу і розраховуємо, що його звільнять з правоохоронних органів», – розповів Іван Ковалик.

Головний поліцейський Тернопільщини Олександр Богомол запевняє, що правоохоронці, які не пройшли атестацію, не будуть набрані в штат. За його даними, без атестації в органах поліції зможуть працювати лише вільнонаймані працівники, тобто обслуговуючий персонал.

«Під час переатестації ми враховуватимемо всю отриману інформацію. Тому закликаємо жителів області повідомляти про відомі їм недостойні дії правоохоронців. Ми перевіримо таку інформацію, при потребі будемо пропонувати окремим особам пройти поліграф», – пообіцяв Богомол.

«Роками в поліцію влаштовувалися по знайомству»

Активність жителів Тернопільщини, які хочуть очистити ради поліції від недостойних, виявилася досить високою. Громадські активісти вже мають 1 тис. 600 сторінок друкованого тексту інформації про різноманітні зловживання правоохоронців, надану сторонніми людьми.

«Все це треба вивчити, опрацювати. Ми тепер закликаємо жителів області повідомляти тільки конкретні факти, а не просто звинувачення, що «він краде» чи «у нього коханка в прокуратурі». Ніхто не святий. Також важливо не лише вказувати на поганих, а й шукати хороших, які б гідно замінили негідників, яких ми звільнимо. Багато людей вже самі пішли з посад, слава Богу», – каже Іван Ковалик.

Наразі в поліції Тернопільщини є 400 вакантних посад. Дана кількість ще більше зросте, адже з 1,3 тис. поліцейських 3-ої категорії, переатестація яких розпочалася 8 вересня, теж частину буде звільнено, прогнозують представники громадськості.

Переатестація керівного складу поліції продемонструвала, що окремі особи є випадковими в правоохоронних органах, оскільки мають вкрай низький рівень знань.

«За попередні роки повлаштовувалися на роботу за особистими зв’язками, по знайомству. При переатестації керівників райвідділів та їх заступників, виявилося, що у декого з них знання слабші, ніж у пересічних працівників патрульної поліції. Тоді як їхні посадові обов’язки значно ширші. Керівник Чортківського райвідділу зараз хоче поновитися через суд, бо його «високі» показники під час атестації навіть не давали йому можливість звернутися в Апеляційну комісію. Деякі люди не вірять, що вони можуть без жодної протекції потрапити на роботу в поліцію, маючи суто хороший рівень знань. Насправді зараз це – без проблем», – стверджує Іван Ковалик.

Загалом рівень знань правоохоронці демонструють кардинально різний. Для прикладу, працівник Шумського райвідділу набрав майже максимум із 120 можливих балів. Тоді як в сусідній області двоє правоохоронців шокували членів комісії.

«Вони набрали 7 балів на двох. В одного 2 бали, в іншого – 5. Був випадок, коли один поліцейський вирішив у суді оскаржувати рішення комісії через те, що його, мовляв, втомили довгими розпитуваннями і він через перевтому продемонстрував такий низький рівень знань. Але немає жодних норм. З один правоохоронцем нам достатньо 15 хвилин для спілкування, а з іншим і півтора години можемо спілкуватися. Загалом комісія працює з 8 до 17 год, але в Хмельницькому ми і до 2 год ночі сиділи», – поділився досвідом роботи в атестаційній комісії Ігор Василів.

Замість атестації – на лікарняний

Тим часом чимало поліцейських на Тернопільщині намагаються сховатися від атестації або після незадовільних результатів одразу пішли на лікарняний.

«З 1-ої категорії з чотирьох осіб, яких рекомендовано звільнити, двоє вже звільнені, ще двоє на лікарняному. З 96-ти працівників другої категорії за результатами атестації заплановано звільнити 14. Дехто ховається на лікарняному місяць-півтора. Громадські активісти «гарячі», вони хочуть негайних результатів. Але якщо я одразу звільню цих людей, які зараз на лікарняному, то потім вони поновляться через суд. Має бути все зроблено згідно закону. Наразі ми перевіряємо, де саме лікується людина, яка пішла на лікарняний, чи справді вона хворіє», – повідомив Олександр Богомол.

Він підтвердив, що частина правоохоронців справді не з’явилася на тестування: одні – без поважних причин, інші – у зв’язку з лікарняним. При цьому начальник обласного управління Національної поліції підкреслив, що особи, які не пройдуть атестацію, уже не будуть прийняті на роботу.

Андрій Вацик