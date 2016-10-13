Суд відмовився поновити на посадах екс-керівників прокуратури Тернопільщини, підозрюваних у хабарництві
Тернопільський окружний адміністративний суд відхилив позовні вимоги колишнього заступника прокурора Тернопільської області, керівника Тернопільської місцевої прокуратури, його першого заступника та прокурора цієї прокуратури щодо скасування наказу Генпрокурора від 15 липня 2016 р про їх звільнення і поновлення на посадах.
Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідну ухвалу суд виніс учора.
«Тим самим суд підтвердив законність наказу Генерального прокурора України Юрія Луценка щодо звільнення 4 працівників органів прокуратури Тернопільської області, стосовно яких НАБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)», – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 24 лютого НАБУ в рамках розслідування справи про вимагання 12 тис. доларів хабаря провело 40 обшуків в правоохоронних органах Тернопільщини.
Процесуальні дії проводилися в межах розслідування факту вимагання неправомірної вигоди у розмірі 12 тисяч доларів США від мешканки міста Тернополя за припинення порушеного проти неї кримінального провадження. На причетність до скоєння даного правопорушення перевіряли понад 10 осіб, в тому числі співробітників Управління поліції Тернопільської області, прокуратури Тернопільської області і прокуратури міста Тернополя.
Згодоv було затримано чотирьох керівників місцевої прокуратури.
У липні Луценко звільнив з органів прокуратури усіх чотирьох прокурорів, яких затримали співробітники НАБУ.