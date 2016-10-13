Суд відмовився поновити на посадах екс-керівників прокуратури Тернопільщини, підозрюваних у хабарництві

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідну ухвалу суд виніс учора.

«Тим самим суд підтвердив законність наказу Генерального прокурора України Юрія Луценка щодо звільнення 4 працівників органів прокуратури Тернопільської області, стосовно яких НАБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого НАБУ в рамках розслідування справи про вимагання 12 тис. доларів хабаря провело 40 обшуків в правоохоронних органах Тернопільщини.

Процесуальні дії проводилися в межах розслідування факту вимагання неправомірної вигоди у розмірі 12 тисяч доларів США від мешканки міста Тернополя за припинення порушеного проти неї кримінального провадження. На причетність до скоєння даного правопорушення перевіряли понад 10 осіб, в тому числі співробітників Управління поліції Тернопільської області, прокуратури Тернопільської області і прокуратури міста Тернополя.

Згодоv було затримано чотирьох керівників місцевої прокуратури.

У липні Луценко звільнив з органів прокуратури усіх чотирьох прокурорів, яких затримали співробітники НАБУ.