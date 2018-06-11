На похоронах своєї жертви підозрюваний закликав поліцейських розстріляти вбивцю

Понад тиждень увага жителів Тернопільщини прикута до розслідування вбивства 17-річної дівчини у Вишнівці. Жителі села навіть перекривали трасу міжнародного значення, звинувачуючи слідчих у затягуванні розслідування. Люди переконані, що вбивство скоїв хтось з «мажорів» і може оминути покарання. Дехто в цьому залишається переконаним і досі – навіть попри те, що сьогодні вночі підозрюваного затримали.

Напівоголене тіло 17-річної Ірини виявив місцевий житель вранці 26 червня. Смерть дівчини шокувала не лише рідних, а й усіх, хто її знав. Загиблу характеризували як скромну і ввічливу, вона успішно закінчила школу і планувала поступати у виш.

Увечері Ірина пішла з друзями святкувати День молоді, незадовго до загибелі телефоном повідомила матері, що уже повертається додому.

Судмедексперти встановили, що загинула дівчина внаслідок ножових поранень в області серця. На початках також стверджувалося, що загиблу зґвалтували, зараз ці дані правоохоронці спростовують.

У пошуках чорного позашляховика

Очевидець, який виявив тіло дівчини, повідомив правоохоронцям, що бачив, як поруч проїхав на великій швидкості позашляховик чорного кольору іноземної реєстрації. Власне даний позашляховик і спричинив розмови, що до злочину присутній хтось з «авторитетних», мовляв, дитину просто викинули біля траси з авто.

«Півдня з половини України нам надсилали дані про зупинені чорні позашляховики з іноземними номерами. Спасибі за сприяння в цьому СБУ. Але потрібного нам автомобіля не виявили. Натомість це авто породило чимало чуток, що до вбивства причетні діти місцевих «мажорів» чи аграріїв. А потім завдяки принесеним даним із автореєстратора ми побачили, що тіло лежало попри дорогу ще задовго до того, як там проїхав той чорний позашляховик», – розповів начальник обласного управління поліції Олександр Богомол.

За його даними, повз тіло удосвіта проходили й інші жителі села, проїжджали поруч на велосипеді, але не побачили дівчину, оскільки вона була напівоголена і зливалася з кольором прилеглого піскового насипу.

Згодом версію про те, що жертву вбили деінде, а згодом просто викинули з автомобіля, спростували і сліди крові. Було встановлено, що дівчина загинула саме на томі місці, де її знайшли.

Зізнавшись у скоєному, просився на могилу жертви

Правоохоронці відкидають закиди, що повільно проводили слідство. Пояснюють, що мали дуже великий об’єм роботи.

«Ми перевірили кілька десятків людей, які могли були бути причетними до скоєного. Отримали спеціальний дозвіл і перечитали усі записи з телефону, навіть ті, які були стерті. Проаналізували телефонний трафік тієї ночі абонентів, які перебували в даному місці», – перелічив проведені заходи Богомол.

Втім, виявилося, що підозрюваний – житель сусіднього села Дзвиняча – навіть не знав свою жертву.

Того вечора хлопець, який вчиться на кухара в місцевому училищі, відпочивав у своїй компанії, вживав алкоголь. Як розповів затриманий, на місці відпочинку він знайшов ніж, який хтось забув вткнутим у землю, сховав його собі у кишеню. Після опівночі 16-річний хлопець пішов слідом за дівчиною, а по дорозі кинувся на неї з ножем. Для чого убив свою жертву досі пояснити не може.

«Він зізнався у присутності батька та адвоката. Вночі, коли його затримували, в нього ринули емоції, просився на могилу до покійної, щоб вибачитися. Потім просив відвезти його в купіль святої Анни для очищення», – розповів начальник обласного управління поліції.

Водночас зауважив, що в хлопця – досить міцні нерви. Після скоєного він тієї ночі повернувся до друзів, продовжив святкування, потім ходив на навчання, в його поведінці нічого не змінилося. Ще даючи покази як свідок він абсолютно спокійно спілкувався зі слідчими.

«На похоронах затриманий стояв поруч з поліцейськими. В певний момент, всплакнувши, сказав до одного з наших працівників: «Знайдете вбивцю – розстріляйте!». Дивлячись на цю дитину ніхто досі не може повірити, що він міг таке скоїти», – каже Богомол.

На суді сам попросився в СІЗО

Заступник прокурора області Олег Галицький зауважив, що хоч мова йде про неповнолітнього, міру відповідальності для нього визначатимуть як для дорослого.

За даними Галицького, факту зґвалтування не було. Хоча правоохоронці схильні вважати, що сам намір був, про що свідчать розірвані труси на дівчині та задерте понад пояс плаття на її тілі.

«Це я не для його захисту кажу, але факт зґвалтування не підтвердився. Затриманий запевняє, що навіть штани не знімав. Бо злякався світла від автомобіля, який поїхав поруч. Відтак спочатку сховався від фар, а потім втік – повернувся до друзів, згодом поїхав додому. При цьому не побачив, що на місці вбивства загубив свою запальничку», – каже Галицький.

Зараз хлопець перебуває в одиночній камері для неповнолітніх в СІЗО. Під час нічного судового суддя поцікавився, яку міру покарання він би хотів: домашній арешт, який запропонував його адвокат, чи позбавлення волі в СІЗО, на чому наполягало слідство. Хлопець попросився в СІЗО, пояснивши, що вдома йому зараз буде непереливки. До того ж, про намір вчинити самосуд із вбивцею заявляли на похоронах Ірини і люди в селі.

Попри затримання підозрюваного, у Вишнівці досі не всі вірять, що затримали саме вбивцю. Про це місцевому ЗМІ заявила вже мати дівчини. Вона переконана, що 16-річний хлопець стане цапом-відбувайлом…

Андрій Вацик