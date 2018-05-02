50 відтінків Яремче: "політ" над Прутом та "кипіння" в чанах

Для мене Прикарпаття - це зовсім інша Україна, без стурбованих людей, які вічно біжать у своїх справах. Це - куточок невинно чистої природи, пишність хвойних лісів і гірських масивів.

Цього разу моя міні-відпустка проходила в Яремче. Звісно, у Карпатах є місця і краще за Яремче, але чомусь більшість людей їдуть саме сюди. І здається, я починаю їх розуміти.

Як дістатися до Яремче

Дістатися до Яремче, напевно, найпростіше з усіх гірських містечок Карпат, і саме тому вона є одним з найпопулярніших серед відпочивальників.

Зокрема, до самого Яремче можна доїхати залізницею з Івано-Франківська, Львова та Києва.

Крім того, туди можна доїхати з Івано-Франківська на маршрутках, які відправляються від залізничного вокзалу кожні півгодини (відстань 65 км). Ціна білета близько 60 грн. Також до Яремче прибувають автобуси з Тернополя, Харкова, Вінниці та Чернівців.

Якщо ж їхати машиною, то краще спочатку дістатися до Львова, а там звернути на Рогатин і рухатись у напрямку Івано-Франківська, а звідти вже автотрасою в напрямку Ужгорода. Перевірено на собі, дорога дійсно хороша.

Проживання в Яремче

Житла в Яремче вистачить усім, адже пропозицій тут дуже багато - від економ-варіантів до шикарних садиб. Хтось любить заздалегідь бронювати собі місце, а хтось уже на місці підшукує варіанти. Я з тих, кому до вподоби другий варіант. Але далеко не всі господарі хочуть прийнятий гостей на одну ніч, особливо якщо кімната недорога. Проте знайти щось можна.

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Практично в кожному дворі є вільні місця, ціни десь від 250 грн за кімнату до 600-1000 за окремий будиночок на добу. Думаю, навіть просто приїхавши і нічого не бронюючи, на вулиці точно не залишитеся.

Як варіант, можу рекомендувати приватний пансіонат «Квітка полонини». Він збудований повністю з дерева. З вікон кімнати відкривається неймовірний вид на гори, а з балкона чути п’янкий аромат хвойних дерев.

Смачний перекус у Яремче

Знаменитий ресторан «Гуцульщина», який зображено на багатьох листівках і туристичних брошурах, відверто кажучи, не вразив. Будівля красива, але кухня цього закладу залишає бажати кращого.

А ось найбільше сподобався ресторан «У Якова». За цінами не сильно дешевий як для жителя провінції України, але він того вартий: шикарний інтер'єр, офіціанти одягнені в гуцульський одяг і їжа смачна. До того ж вони не економлять на розмірах порцій. Мій дерун по-гуцульськи розміром з мою голову обійшовся всього в 75 грн.

Також смачно і цікаво було в ресторані при готелі «Червона садиба», де в одному з залів столики стоять навколо відкритого вогню, на якому готують м'ясо та рибу. Правда одяг потім пахне багаттям. Але мене це не засмучувало.

Водночас слід взяти до уваги: якщо ви рання пташка і хочете о 9 ранку вже снідати у цих колоритних колибах, тут це не відразу вийде. Адже тут типово для кожного курортного містечка, як то кажуть, «спят усталые кафешки и туристы спят». Втім врятувати вас від «голодної смерті» зможе супермаркет, який знаходиться неподалік центру.

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Якщо ж говорити про конкретні страви, особливо в цій місцевості раджу скуштувати: банош, бограч, чанахи, страви з білими грибами, запечену форель та бринзу. А любителям пива варто спробувати місцеве пиво, яке варять у сусідньому селі Микуличин.

Що можна встигнути побачити в Яремче за один день

Свою екскурсію я розпочала з прогулянки по ринку в центрі міста. Тут можна побачити весь колорит української культури, поспілкуватися з місцевими жителями, випити ароматного чаю, закусити сирними фігурками з бринзи і купити сувенір ручної роботи.

Одразу наголошу, що мій відпочинок випав на будній день, і це великий плюс для відвідин Яремче. І на власному досвіді усім, хто планує свою подорож до цього містечка, настійно рекомендую їхати сюди саме в будні дні, оскільки на вихідних тут багато люду і на кожному вашому фото буде красуватися ще натовп абсолютно чужих вам людей.

У будні дні, а саме в ранковий час - це місце абсолютно порожнє, а тому можна організувати чудову фотосесію і досхочу пофотографувати краєвиди. Хоча особисто для мене це зовсім не водоспад. Місцеві кажуть, що колись він був висотою в 25 метрів, але його спеціально підірвали, щоб було зручно переправляти по воді колоди для будови міста. Втім навіть попри це шум води і атмосфера місця дійсно захоплюють.

Улюблене заняття закоханих тут - «докричатися» словами любові з одного кінця мосту до іншого і залишити замок на пам'ять про те, що ви завжди будете один одного слухати і завжди будете почутими.

А любителям активного відпочинку та припливу адреналіну тут можна покататися на байдарках або політати на тарзанці над водоспадом.

Водоспад "Дівочі сльози"

В гірській глибинці Яремче захований низький, зате повноводний і дуже мальовничий водоспад "Дівочі сльози".

Потрапити до нього досить просто. Можна йти пішки або взяти на прокат квадроцикл чи покататися верхи на конях. Цим самим зможете відразу «вбити двох зайців». Прокат квадроцикла 1 година – 800 грн (для першого разу вдосталь) – покататися верхи на конях 1 година - 300 грн з людини.

Орієнтиром вам будуть служити вказівники на вольєрне господарство. Далі вздовж вольєрів йде тверда ґрунтована дорога, по якій, знову ж таки, відповідно до вказівників, ви легко потрапите до водоспаду.

Сам водоспад невеликий. Висота - близько 1,5 метри. Тому якщо хочете побачити «Ніагару номер два», то вам не сюди. Але от якщо хочеться просто поседіти біля води в тіні дерев і насолодитися звуками природи - то це буде відмінним вибором.

Залізничний міст над Прутом

Мабуть всі, хто хоч раз був у Яремче чи проїздив повз місто, бачив залізничний міст. Висота його - 65 метрів, а пейзажі навколо зачаровують.

Ті, хто хоче додати трішки адреналіну в своє життя, може прогулятися по функціонуючому мосту. Вражень вистачить на довго. Особливо, коли поряд буде проїздити потяг і вітром вас трішки похитувати. Плити на мосту трохи грають, однак перила дозволяють спостерігати всю красу з висоти. Хоч один раз пройтися варто. Дійшов до середини і в думках єдине бажання: швидше б його пройти!

Вольєрне господарство в Яремче

Вольєрне господарство - не зоопарк. Різницю між першим і другим помічаєш відразу, як тільки потрапляєш сюди. Тут тварини наполовину утримуються на волі: у доволі просторих вольєрах або ж просто на обгороджених металевою сіткою великих територіях, де олені, козулі, дикі кабани та інші види тварин, яких можна зустріти тільки в Карпатському краї, відчувають себе дійсно комфортно.

Крім споглядання на тварин тут їх можна ще й погодувати. Звичайно, тільки звичним для них гостинцем - їжу для тварин можна придбати на вході у господарство.

Водоспад Женецький Гук поряд із Яремче

Водоспад Женецький Гук розташований на відстані 25 км від Яремче. Він є одним з найбільших водоспадів в Карпатах і має висоту близько 15 метрів.

Гук в Карпатах не єдиний у своєму роді. Але саме Женецький Гук став найулюбленішим серед туристів. До водоспаду прокладена 3-кілометрова дорога європейської якості (окремо "дякую" за неї екс-президенту України Ющенку, який неподалік облаштував собі резиденцію). Потім рівно стільки ж туристам доведеться їхати уже по ґрунтовій дорозі (далі резиденції комунікації не прокладалися). Однак Гук залишається, мабуть, єдиним водоспадом Карпат, куди можна спокійно під’їхати на будь-якому автотранспорті.

Загальне враження від Яремче

Хочу окремо виділити враження від людей. Починаючи з господарів будинку і закінчуючи простими перехожими – більшість з них усміхнені, спокійні, жартівливі та привітні. Звичайно, є і «пацанчікі в треніках», але вони є скрізь, і анітрохи не псують загальну картину.

Також тут я вперше побачила маленькі «каплички» (місце для молитви). Вони розташовані прямо в огорожах будинків і навіть у дворі школи. Недільний похід до церкви, по-перше, повсюдний (йдуть всі), а по-друге - свято, на яке чоловіки одягають костюми, а жінки красиві сукні.

P.s:

Свій відпочинок я завершила «кипінням» в чанах, де змила дорожній пил та зарядилась енергією. Тепер з новими силами та гарним настроєм можна знову приступати до роботи!

Гарних вам вражень та яскравого життя!

Юлія Корнійчук