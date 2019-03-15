Клермон-Ферран - місто згаслих вулканів у Франції

Канни короткометражного кіно серед вулканів

Місто Клермон-Ферран є столицею французького регіону Овернь, і цікаве не лише своєю архітектурою, про яку розкажу пізніше, але й незвичним розташуванням – серед згаслих вулканів, які, можливо, лише сплять. Погодьтеся, заворожує.

А ще це порівняно невелике місто (всього 140 тисяч жителів) відоме різними культурними заходами, тому свій візит до Клермон-Феррана можна підлаштувати під якийсь з них, щоб було ще цікавіше.

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Серед іншого Клермон-Ферран є столицею масштабного Міжнародного фестивалю короткометражного кіно (Festival International du court metrage Clermont-Ferrand), який проходить тут щорічно у лютому та триває цілий тиждень. Ця подія вважається одним із найпрестижніших кінофестивалів короткометражок і найбільшим у світі ринком для таких фільмів. До того ж фестиваль є другим у Франції після легендарного Каннського за кількістю глядачів. Недарма ж його ще називають Каннами короткометражного кіно. Саме цей фестиваль і познайомив нас із містом Клермон-Ферран.

Добратися до міста доволі легко поїздом. З Парижа, наприклад, дорога займе приблизно 3,5 години. Щодня на цьому відрізку курсує 10 поїздів, один з яких - без зупинок, що скорочує час у дорозі до 3 годин. Від Ліона до Клермон-Феррана ще ближче - трохи більше 2 годин у дорозі. Також місто має пряме залізничне сполучення з Бордо, Діжоном, Марселем і Тулузою.

Крім того, за 7 кілометрів від центру міста знаходиться міжнародний аеропорт Клермон-Ферран-Овернь. Сюди щоденно виконуються кілька рейсів з Парижа (1 година). Також є прямий переліт з Амстердама, Ліона, Нанта і Ніцци, а ще регулярні рейси з Саутгемптона.

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Або ж можна їхати власним транспортом чи орендованим автомобілем. На машині з Парижа до Клермон-Феррана дорога займе приблизно 4 години, з Ліона - менше 2 годин.

Часто Клермон-Ферран стає проміжним пунктом для європейців (найчастіше самих французів і німців) дорогою до моря на південь Франції, або далі – до Іспанії та Італії. Подорожі власним транспортом чи на орендованій «хатинці на колесах» в Європі популярні, з огляду на якісні автобани та недешевий залізничний транспорт. Якщо їхати з сім'єю, то вигідніше подорожувати машиною, не кажучи вже про комфорт і зручність (можна взяти більшу кількість речей).

Наша подорож починалася з німецького міста Майнхайм, звідки до Клермон-Феррана майже 800 кілометрів. Дорога туди машиною європейськими автобанами зайняла 8 годин з кількома зупинками на відпочинок та перекуси.

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З цікавого. У Франції дорожні знаки більші, ніж в Україні, що одразу кидається в очі. Автобани, на відміну від Німеччини, тут платні. Але на мою дуже непрофесійну думку, вони трошки поступаються німецьким. За деякий час після перетину кордону ми заїхали на автоматизований пропускний пункт, де заплатили за невеликий відрізок дороги 2,90 євро. На наступному пункті пропуску на платний автобан автомат видав нам лише картку, якою потрібно розраховуватися під час з'їзду на безкоштовну дорогу - зрозуміло, що ціна залежатиме від маршруту і кількості кілометрів, які довелося проїхати платним автобаном.

На замітку. На пунктах пропуску є різні автомати: одні приймають і готівку, і платіжні картки, інші – лише готівку, треті – тільки картки. Тому звертайте увагу на таблички, які допоможуть знайти потрібний вам автомат, аби потім не вмикати задню і не просити інших водіїв пропустити вас. За всю дорогу ми проїхали платними автобанами десь 600 км, за які заплатили 44,8 євро. Водночас під час подорожі європейськими автобанами у вас не буде проблем з місцем для зупинки. Там зручні пункти відпочинку з комфортними та безкоштовними туалетами.

З іншого боку, швидкісний автобан не дає можливості добре роздивитися все, що за вікном, але щось таки побачити можна. Ми їхали горбистою місцевістю, тому з машини відкривалися дуже гарні краєвиди. Сподобалися мені осучаснені кам'яні будинки зі старою черепицею.

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Отак ми, хто за кермом і стежачи за дорогою, а хто, насолоджуючись природою та французькою сільською архітектурою, добралися до місця призначення. Трохи часу витратили на пошук вільної парковки, а тоді пішли купувати квитки на фестиваль короткометражок, яких не можна було придбати онлайн. За європейськими мірками, квиток на сеанс дуже дешевий – 3,5 євро з людини. Тому багато поціновувачів короткого метру, особливо студенти, які становили левову частину глядацької аудиторії фестивалю, брали з десяток квитків одразу, аби побачити більшу кількість фільмів. Ми були свідками, як дівчина зі стопкою квитків вийшла з одного сеансу (приблизно 5 короткометражок) та відразу стала у нашу чергу на інший. Фільми показували у різних локаціях.

Сеанс, який нас цікавив, проходив у великій аудиторії місцевого університету. Фойє в ньому нагадало мені класичні заклади культури і освіти, які будували ще в радянські часи, а нам залишилися у спадок. І така Франція буває. Квитки були без місць, плюс, тривав ще попередній показ фільмів, тому черга вишикувалася чималенька. У самому залі було жарко, бо тільки вийшли люди, а ми одразу зайшли, та ще й без кондиціонерів. Схоже, короткометражне кіно таки не цінують так само, як ігрове. Не ті гроші там крутяться. Але фільми були варті уваги!

Поки стояли в черзі, цікаво було спостерігати за сучасною французькою творчою молоддю, особливо тими представниками, які бачать у собі майбутніх відомих акторів або культових режисерів. Довге пальто, укорочені штани, газета під ліктем, окуляри, розумний вигляд обличчя - з цього напевне вийде непоганий кінокритик, подумала я. )))

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Загалом, Клермон-Ферран можна назвати молодіжним містом - тут навчаються десь 30 тисяч студентів. Зокрема, тут два університети (Овернський та ім. Блеза Паскаля).

Місто називають культурним осередком регіону. У Клермон-Ферран регулярно проходять якісь заходи. Наймасштабнішим є вищезгаданий фестиваль короткометражок. Влітку ж до міста їдуть на музичний фестиваль Europavox, у вересні – на великий ярмарок Клермону, у жовтні – на міжнародний фестиваль джазу (Jazz en Tete), у листопаді – на свято сучасної музики Musiques Demesurees, а також на фестиваль мандрівників (Travelogue Festival). На останній з'їжджаються письменники та блогери, які пишуть і розповідають про подорожі.

Історія та архітектура «подвійного» міста

А тепер про саме місто. Не буду навантажувати вас великою кількістю подій і дат, але дещо з місцевої історії таки цікаве. Клермон-Ферран має два історичних центри, один із яких бере початок ще з давньоримських часів, а інший – заснований у Середньовіччі. У давні часи місто називалося Немесс і було центром землі галлів (про яких ви знаєте, як не з підручників історії, то з художніх фільмів). Потім його завоювали римляни на чолі з Цезарем. Клермон став резиденцією єпископів. Місцеві графи намагалися його завоювати, але після багаторазових невдалих спроб заснували поряд місто Монферран. У 1630 році за наказом Людовіка ХІІІ з'явився Клермон-Ферран шляхом об'єднання двох міст. Сьогодні ця «подвійність» додає місту цікавості та своєрідного шарму завдяки різноманіттю архітектури.

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Місто, як я вже згадувала, розташоване в оточенні вулканів, тому багато старих будинків побудовано з темного вулканічного каменю, що є однією з особливостей міста. Зокрема, і відомий готичний Кафедральний собор, який побудували у ХІІІ столітті.

Неподалік стоїть ще один собор – романська базиліка Нотр-Дам-дю-Пор, яка внесена до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Храм побудували на початку ХІІ століття зі світлого піщаника, а тому він помітно контрастує з усім іншим.

Історичний центр Клермон-Феррана знаходиться в районі площ Деліль і де Жод. Вулиця Жод - жвава і простора, з цікавою архітектурою, великими магазинами та затишними кафе. Дуже мені подобаються високі вікна, які характерні для забудови у французьких містах. А ще у Клермон-Феррані багато кольорових дверей, які точно привернуть вашу увагу.

Якщо ж вас втомить розглядання архітектури, то в Клермон-Ферран є гарні парки, де можна погуляти і відпочити від гамору міста. Напевне, найвідомішим є старовинний сад Лекок, який займає 5 га. Його спроектував знаменитий ландшафтний архітектор граф де Шуло. Сумніваюся, що вам, як і мені, це ім'я щось скаже, але суть така: робив талановитий професіонал — значить щось симпатичне вийшло. Зрештою, можете перевірити самі. Ну а з парку-скверу Montjuzet відкривається дуже гарний краєвид на місто.

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Тим, хто потрапить в цю місцевість з дітьми, мають сподобатися відвідини тематичного парку «Вулканія», розміщеного на висоті 1000 метрів над рівнем моря за 15 кілометрів від міста. Про різні природні явища тут розповідають за допомогою інтерактивних атракціонів. Наприклад, ви зможете «політати з драконами» в 4D кінотеатрі або побачити імітацію виверження вулканів і гейзерів. Місцем для створення парку став колишній військовий полігон площею близько 60 гектарів. Частина парку розташована під землею. Найвищий рукотворний вулкан парку має 28 метрів. Хоча, напевне, таке зацікавить не лише дітей.

Приблизно за 10 кілометрів від центру міста знаходиться справжній, правда, згаслий вулкан Пюї-де-Дом, який є однією з головних природних пам'яток Франції зі своїми кратерами та залишками застиглої лави. На його вершині (1465 метрів) стоїть храм Меркюр, звідки відкривається краєвид на десятки вимерлих вулканів. Це популярне місце для різноманітного відпочинку - альпіністських сходжень, польотів на параплані або дельтаплані. У гарну погоду з вершини гори можна побачити знаменитий Монблан. З червня 2012 року тут курсує невеликий трамвайчик, який доставляє туристів до вершини в будь-яку пору року.

Батьківщина зірки Мішлен

Думаю, усі чули про знамениту зірку Мішлен, яку присвоюють ресторанам за високу якість їхньої кухні. Три зірки – це своєрідна «межа досконалості» у кулінарному світі (зрозуміло, за версією засновників Мішлен). Так от - саме в Клермон-Феррані знаходиться штаб-квартира цієї компанії, яка випускає так званий «Червоний гід» - один із найбільш авторитетних рейтингів ресторанів Європи, а також відомі шини під однойменного назвою. Концерн Michelin був заснований тут ще у 1889 році.

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Ми не шукали у місті мішленівські ресторани, завдання було простішим – просто поїсти. Але виявилося, що це не так просто. З 15:00 до 19:00 у місцевих кафе та ресторанах не готують їжу. Можна замовити каву, тістечка, млинці, випивку, а серйозніші страви починають готувати вже на вечерю. Своєрідна сієста, чи що. А оскільки ми приїхали по обіді, довелось обмежити свої апетити на кілька годин.

У ресторанах Клермона можна спробувати традиційні страви з продуктів місцевого регіону, наприклад, трюффад з картоплі, грудинку з сочевицею або щось зі смачних місцевих сирів. І звісно, класика – французька випічка (круасани, багети, тістечка). Вони були смачні скрізь, де б ми їх не купували у Франції. Хвалять і місцеве французьке вино, особливо з Сен-Пурсена. Ціни в місцевих ресторанах від 10 до 20 євро і вище. За каву заплатите від 3 євро, за вино - від 4 євро.

Готелі в середньому коштують 50 евро за двомісний номер. Якщо захочете замовити сніданок у готелі, то він обійдеться приблизно в 10 євро з людини (за ці гроші ви можете з’їсти стільки, скільки у вас влізе).

Розмови про те, що французи не добре знають англійську - підтвердилися, але ви все одно зможете порозумітися. Хлопець на рецепції у готелі, який сказав: “sorry for my english”, знав її найкраще з усіх, у кого ми щось запитували. )))

З цікавинок про місто. Тут працює незвичний транспорт – транслор – трамвай на шинах, який їздить на колесах і має всього одну рейку. Його запустили в експлуатацію у 2006 році.

Вдалих вам подорожей та власних відкриттів!

Мирослава Шульгевич