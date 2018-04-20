Переваги підготовки до подорожі заздалегідь

Багато туристів-початківці часом недооцінюють силу підготовки до подорожі заздалегідь. Частина ж мандрівників посилаються на те, що захоплення плануванням усього «від і до» вбиває спонтанність подорожі, а тому враження можуть бути не такими яскравими. І, звичайно, добре, якщо ви можете собі дозволити просто так взяти і зірватися на найближчі вихідні в невелику поїздку. На жаль, поки що далеко не всім нашим співвітчизникам це доступно, навіть незважаючи на безвіз. А, між тим, факт залишається фактом: рання підготовка до поїздки досить часто допоможе вам заощадити, та ще й нерви побереже. Єдиним «підводним каменем» може виявитися те, що з датою поїздки необхідно визначатися за кілька місяців, а скасувати або змінити її буде вже досить важко, в тому числі, у фінансовому плані.

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Отже, головні переваги підготовки до поїздки заздалегідь.

Чим раніше – тим дешевше квитки

Одна з головних переваг підготовки заздалегідь - більш вигідні та різноманітні варіанти покупки квитків на транспорт. Якщо говорити про фінансову вигоду, то в першу чергу це стосується авіасполучення. Адже куплені задовго до польоту авіаквитки і правда істотно дешевше придбаних безпосередньо перед вильотом. Правда, купувати їх потрібно дуже заздалегідь, деколи за півроку і раніше.

Крім того, коли у вас до поїздки мінімум кілька місяців – є час поспостерігати за цінами і дочекатися найбільш вигідних пропозицій. Це можуть бути якісь знижки від авіаперевізника в певні дні або приурочені до свят. А ще деякі перевізники іноді «промишляють» тим, що періодично змінюють ціну на один і той самий рейс – то знижуючи, то підвищуючи. А тому, коли у вас є ще достатньо часу до поїздки, ви можете дозволити собі впродовж певного періоду перевіряти ціни на цікаві для вас напрямки і сміливо брати квитки в той момент, коли вони будуть максимально вигідними. До речі, для відстеження цін на рейси різних авіакомпаній в Інтернеті навіть є вже спеціальні пошукові системи і сервіси.

Аналогічне правило, принаймні, в Європі, часом діє і на деякі автобусні маршрути, рідше – на залізничний транспорт. Досить часто на самому початку продажів перевізники викидають лімітовану партію дешевих квитків за низьким тарифом, а потім вже продають основну частину за звичайною ціною. Плюс у випадку з автобусами, які вміщують менше людей, ніж літаки, або ж поїздами, які традиційно користуються більшою популярністю, є ризик, що безпосередньо перед поїздкою вам просто може не вистачити квитків, або залишаться місця тільки більш високої цінової категорії.

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До речі, якщо ви зібралися їхати в поїздку за дуже популярним туристичним напрямком – подбати про квитки заздалегідь просто життєво необхідно, незалежно від транспорту, яким ви зібралися їхати, щоб не залишитися взагалі без них. Плюс, хто купує заздалегідь – може отримати кращі місця.

«Ранні пташки» мають більший вибір готелів

З бронюванням житла аналогічна ситуація. Численні сервіси бронювання готелів або апартаментів дозволяють забронювати житло дуже і дуже заздалегідь – і за рік до поїздки, і навіть раніше. При цьому якщо ви готові оплатити вартість проживання відразу – ціна буде ще дешевше. І знову ж, якщо ви плануєте відпочинок в популярному місці – при бронюванні заздалегідь у вас буде більший вибір варіантів розміщення, тоді як безпосередньо перед поїздкою місць може взагалі не залишитися або вони будуть дуже дорогими, особливо це стосується топових сезонів і свят.

Теж саме стосується поїздок під якісь конкретні масові заходи – фестивалі, релігійні свята, спортивні змагання тощо. Адже охочих може виявитися занадто багато, а вигідних і зручних пропозицій вистачить не всім. До речі, наявність масових заходів у місці вашої подорожі краще враховувати, навіть якщо ви самі не плануєте їх відвідувати. Заодно і подумаєте, чи варто їхати сюди саме в ці дати, якщо, приміром, ви не дуже налаштовані на відпочинок за такого масштабного напливу людей.

Підготовлений – значить, спокійний

Ще одна перевага підготовки до поїздки заздалегідь – не стільки фінансова, скільки моральна (особливо підходить для людей, які люблять, щоб все було під контролем і йшло за планом, і дуже не хочуть потрапляти в незручні ситуації). Не полінуйтеся пошукати в Інтернеті або розпитати у знайомих основну інформацію про місця вашої подорожі та накидати собі невеличкий план. Звичайно, мова не йде про погодинне планування всієї поїздки, але дещо варто все ж дізнатися заздалегідь:

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- умови трансферу від аеропорту/вокзалу: яким транспортом найкраще дістатись до міста, та ще й у потрібний район. Адже часто опинившись у незнайомому місці, спочатку може бути складно зорієнтуватися відразу. Звичайно, з часом ви розберетеся, але витратите на це нерви і зайвий час, який можна було б використовувати більш продуктивно. Крім того, з деяких аеропортів, особливо невеликих, які приймають переважно лоукости, часом дістатися досить складно, є певні графіки, часто не дуже зручні, а тому краще підготуватися заздалегідь. До речі, тут є ще й фінансовий момент: часто у Європі квитки на залізничний транспорт (яскравий приклад – німецький Deutsche Bahn) при покупці в касі або в автоматі безпосередньо перед поїздкою обійдуться набагато дорожче, ніж онлайн. Те ж стосується всіляких Airport Express, квитки на які також дешевше при покупці заздалегідь онлайн, ніж у водія, та ще й гарантують вам місце в автобусі, тоді як підсісти на автобус з першої спроби безпосередньо в аеропорту може не завжди вийти.

- купівля квитків на екскурсії, у музеї, зоопарки, круїзи, концерти та інші складові розважальної програми. Найчастіше онлайн вони не дешевше, ніж у касі, але зате заощадять вам час і позбавлять від стояння в черзі. Тому якщо у вас є топ місць, які ви маєте намір відвідати напевно – пошукайте на їхньому офіційному сайті, чи є можливість онлайн-покупки вхідних квитків. Заодно і дізнаєтеся точно розклад, в які дні та години вони працюють. Адже в тій же Європі деякі музеї, сади або зоопарки можуть бути закриті по певних днях тижня (найчастіше понеділки), а також у релігійні свята накшталт Великодня чи Різдва. До речі, якщо ви маєте намір відвідати Європу в різдвяний період, також варто заздалегідь дізнатися, чи можна буде в ці дні заходити туристам в ті чи інші собори, або, можливо, для них є якісь обмеження по часу. Адже часто на час служб в католицькі храми туристів не пускають.

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Безумовно, купуючи квитки, оплачуючи житло та інші додаткові послуги заздалегідь, ви йдете на певний ризик. Адже хто знає, що може бути, скажімо, через півроку. Ніхто не застрахований від того, що у вашому житті можуть відбутися події, які завадить вам здійснити заздалегідь заплановану поїздку. Тоді як вартість оплачених квитків (особливо бюджетних категорій), а іноді навіть і передоплату житла повернути часом буває досить проблематично. Але, з іншого боку, якщо ви давно плануєте свою велику подорож мрії на наступну відпустку, то заздалегідь куплені квитки будуть не тільки дешевше, але і стануть стимулом, що від поїздки ви вже ніяк не відкрутитеся і ніхто вам не завадить.

Марина Григоренко