Старовинні замки, соляні печери чи співаючі тераси: 5 ідей для романтичного уїк-енду в Україні

Кам'янець-Подільський: любов з присмаком старовини

Місто Кам'янець-Подільський на Хмельниччині овіяне аурою любовних легенд, а кількість визначних пам'яток на квадратний метр в цьому місті вражає. Тут ви зможете влаштувати романтичне побачення в Старому замку Кам'янець-Подільської фортеці, пройтися за руки по Турецькому мосту, відвідати Кафедральний собор Петра і Павла чи оглянути старовинне місто з будівлі Ратуші.

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Втім, є у Кам'янці-Подільському і такі місця, про які чули далеко не всі туристи. Наприклад, в місті можна побачити незвичайний водоспад заввишки 22 метри, розташований під збудованим у 1872 році Новоплановський мостом у житловому масиві зі скромними будинками. Щоб побачити цю незвичайну картину, потрібно спуститися звичайними сходами і вже за скелею побачити водоспад заввишки. При цьому сама місцина навколо нього більше нагадує далеке від цивілізації селище.

Також в місті є незвичайний будинок майстрів. Знаходиться він в старій частині Кам'янця-Подільського на вулиці Довга. Будинок особливий тим, що в кожній квартирі живуть тільки художники.

До того ж, якщо дозволяє час і можливості, можна поєднати відвідування Кам’янець-Подільського з візитом до Чернівців та Хотина. Обидва місці заслуговують уваги та просто створені для романтичних прогулянок. При цьому відстань до першого становить менше 100 кілометрів, а до другого – взагалі близько 30 кілометрів.

Як дістатися: у Кам'янець-Подільський поїзди ходять тільки з Києва, усього їх два (нічний та денний) і їдуть вони через Козятин, Вінницю, Хмельницький. Ціна квитка в один бік у плацкарті стартує від 136 грн, у сидячому вагоні Інтерсіті – від 328 грн.

Також до Кам'янець-Подільського курсують численні маршрутні таксі з Хмельницького або Чернівців.

Якщо їхати власним авто, то рухатися можна трасою Н03 (Житомир-Старокостянтинів-Хмельницький-Кам'янець-Подільський-Хотин-Чернівці) або з боку Хмельницького, Чернівців. Також можна їхати регіональними дорогами через Чортків або Гусятин.

Солотвино: лікувальні СПА та соляні шахти

Свіже повітря, гірські пейзажі та живописні водойми - все це селище Солотвино на Закарпатті. А ще це створе надзвичайно вдало атмосферу для зміцнення вже тривалих стосунків чи надасть нового поштовху відносинам, що тільки починають зароджуватися.

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Солотвинські озера - це дійсно унікальне природне явище. За своїм складом тутешня вода практично не відрізняється від води в Мертвому морі, тільки за нею не потрібно їхати в далекий Ізраїль. Вода в озерах настільки солона, що тут практично неможливо потонути, адже вона постійно ніби виштовхує вас на поверхню. А ще після купання тіло обсихає, і з нього можна нашкребти кілька грамів солі.

Загалом зараз в Солотвино є чотири солоні озера. Найбільше з них - Кунігунда, за яким відкриваються вражаючі гірські пейзажі, і вік його понад сто років. Берег і дно водойми покриті унікальними грязями з вулканічного попелу, які також мають лікувальні властивості. Тому вам порада – ніякого білого купальника, грязі тут майже чорного кольору.

Крім купання в озері Кунігунда, якщо погода ще не дозволяє, в Солотвині можна відвідати соляну шахту. Причому не просто відправитися на екскурсію, але і спуститися в справжню підземну лікарню на глибині 300 метрів.

Соляна шахта Солотвино - це одна з найглибших підземних лікарень в світі, більше того, створена на місці старої шахти. Їдуть сюди не просто любителі екстриму, але всі, хто хоче позбутися від алергії, шкірних захворювань, нервового виснаження і захворювань дихального апарату.

Унікальність цієї шахти в тому, що в ній постійно панує однакова температура і атмосферний тиск, а сухе повітря тут насичене сіллю і корисними мікроелементами.

Як дістатися: Добиратися до Солотвиного дуже зручно. З Києва до Солотвино курсує потяг, квиток в один бік (плацкарт) коштує – 189 грн. Також можна їхати потягом зі Львова чи Мукачевого, виходити потрібно на станції Солотвино.

Можна їхати і на особистому автомобілі, тоді вам потрібна траса Львів - Мукачево - Рахів (Н 09) до Солотвиного. Якщо їхати з Києва, то в дорозі доведеться провести близько 10 годин.

Співаючі тераси на Харківщині: романтика з надзвичайною акустикою

Якщо ви шукайте щось незвичайне для романтичної подорожі, слід звернути увагу на селище Городнє в Харківській області, відоме так званими співаючими терасами.

Існує кілька версій виникнення цієї незвичайної споруди, однак найбільш поширена з них пов’язана з іменем цукрозаводчика Павла Харитоненка. Нібито у середині 19 століття поміщик хотів вирощувати на цьому місці фруктовий сад. Але так як тутешній клімат ніяк не сприяв вирощуванню теплолюбних порід дерев, зрештою він наказав перебудувати будову на амфітеатр з шести звернених на південь терас, які б постійно освітлювалися сонцем.

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Втім виявилося, що побудований амфітеатр має ще й чудову акустику. Навіть тиху розмову можна почути на відстані 60 метрів. У вітряну ж погоду створюється враження, що і самі тераси видають мелодійні звуки, за що їх і прозвали «співаючими».

До того ж з висоти терас відкривається мальовничий вид на ставок і гай. Чи не чудове місце для того, щоб влаштувати пікнік в компанії коханої людини?

Як дістатися: Знаходяться співаючі тераси в селищі Городнє Харківської області. Спочатку потрібно доїхати до Харкова потягом чи автобусом. Наприклад, ціни на квитки з Києва до Харкова в одну сторону стартують від 143 грн (плацкарт), Інтерсіті – від 502 грн. Далі прямо з вокзалу Харкова варто їхати на маршрутному таксі до села Городнє.

Якщо їхати на власному авто, то краще їхати через Старий Мерчик і Шаровку до Краснокутська, тоді можна охопити більше визначних пам’яток. Проїхавши від Краснокутська близько 7 км вгору в напрямку до Богодухова, ви побачите покажчик на Городнє. В'їхавши в селище і доїхавши приблизно до його середини, буде в'їзд в парк, позначений двома білими колонами. Через цей в'їзд йде дорога до самих терас. Правда, асфальт там швидко закінчується, тож друга частина дороги йде по ґрунтовці. Тому в дощову погоду краще автомобіль залишити в селі та пройтися пішки.

«Українська Швейцарія» у селі Мезин

Невелике, але вкрай мальовниче селище Мезин, або ж Мізин, що на Чернігівщині, неодмінно сподобається тим, хто відчайдушно хоче відпочити душею. Славиться воно в першу чергу своїм розташуванням - на обриві Десни серед атмосферного лісу на території Мезинського національного парку. Саме завдяки цим природним багатствам відпочивальники прозвали Мезин «українською Швейцарією».

Головна принада цього місця - чистий і незайманий Мезинський природний заповідник. У парку загальною площею 31 035,2 га мешкає 24 види тварин і птахів, занесених до Червоної книги. Можна годинами тут прогулюватися під руку зі своєю парою та просто насолоджуватися навколишнім світом.

Приїхавши туди взимку, можна оселитися в одному з готельних комплексів, які знаходяться прямо в лісі. Щоранку є можливість гуляти в лісі та годувати з рук білок і бурундуків. Якщо ж на дворі морозно, то можна влаштувати собі катання на ковзанах по замерзлих озерах.

Також, якщо вже приїхали у Мезин, варто відвідати Густинський жіночій монастир – одну з головних пам'яток українського бароко, а також Мезинську стоянку первісних людей, яка датується близько 18 000 роком до н. е. і де свого часу було знайдено першу в світі колекцію давніх музичних інструментів.

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Як дістатися: Якщо їхати на власному авто з Києва по трасі Чернігів - Новгород-Сіверський - всього кілька годин і ви на місці.

Також можна дістатися туди маршруткою - Київ-Чернігів від станції метро «Лісова» до села Деснянське (раніше - Свердловка).

Для тих, хто не хоче самостійно заморочуватися плануванням відпочинку чи обмежений у часі, в Інтернеті можна підшукати одноденний тур в Мезинський природний заповідник за ціною від 630 грн.

Клевань: тунель кохання, замок Чарторийських та джерело «Безодня»

У багатьох українців з романтикою, в першу чергу, асоціюється так званий Тунель кохання, розташований вздовж залізничної колії між селищами Клевань та Оржів у Рівненській області. Тунель довжиною в чотири кілометри нерідко описують як справжній ботанічний феноменом, а сам він постійно приваблює закоханих або ж просто бажаючих зробити красиві фото для соцмереж.

Якщо вірити романтичній легенді, славнозвісний тунель утворився самою природою, коли дерева і кущі щільно сплелися між собою у формі арки. Однак є й інша, більш тривіальна версія: така форма викликана тим, що по тунелю тричі на день проходить промисловий поїзд.

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Місцеві жителі вже зрозуміли туристичну привабливість цього місця, тож щоб привернути увагу ще більшої кількості закоханих, вже навіть вигадали місцеві легенди. Одна з них оповідає, що якщо пара поцілується під час прогулянки по тунелю, то їх любов буде на все життя. Тож багато закоханих прагнуть потрапити в цей тунель, щоб навіки скріпити свою любов поцілунком.

Крім тунелю кохання в стародавньому селищі Клевань зберігся замок, закладений князем Михайлом Чарторийським у 1458 році. Добудовував укріплення син князя Федір, оточивши його міцними кам'яними стінами і глибоким ровом, який наповнювався водою річки Стубли.

Не обійшлося в Клевані й без містики. За повір’ям, на краю селища знаходиться цілюще джерело «Безодня». Люди кажуть, що колись на цьому місці стояла церква Святої Діви Марії, але після нашестя татар вона пішла під воду. До речі, вода в цьому джерелі не замерзає навіть в сильні морози.

Як дістатися: Якщо їхати громадським транспортом, то є доволі зручний потяг №97 Київ – Ковель, який проходить і через станцію Клевань. Ціна квитка в один бік (плацкарт) коштує від 138 грн.

Також можна їхати з Луцька або Рівного, звідки щопівгодини курсують маршрутки. Ціна квитка з Луцька - 55 грн, з Рівного – 35 грн.

Якщо їхати своїм транспортом, то відстань від Києва до Клевані становитиме близько 350 км. Найкраще їхати трасою Київ-Чоп до Рівного, а потім по трасі Н22. Через 27 кілометрів вказівники покажуть поворот направо. Коли в'їдете в селище, слід рухатися теж за вказівниками «Тунель кохання».

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Вихідні - це завжди для міні-свято, адже саме в ці дні можна розслабитися і відпочити від трудових буднів в колі рідних та близьких. І не обов’язково чекати Дня всіх закоханих, 8 березня чи травневих свят, щоб влаштувати собі романтичні вихідні. А ще, відпочиваючи у мальовничих куточках України, можна відчути, яка у нас красива і романтична країна.

Юлія Корнійчук