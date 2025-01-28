Літаки державної авіакомпанії Узбекистану "Uzbekistan Airways" тепер здійснюють рейси до Європи не через Росію та Білорусь, а через Азербайджан і Туреччину.
Як пише видання Repost.uz, про зміни стало відомо під час прес-конференції на честь 33-річчя авіаційної компанії. Нові маршрутим почали діяти 20 січня. Журналісти запитали, чи пов'язано це з нещодавньою катастрофою літака Embraer E190, однак у компанії це заперечили:
"Ні, це просто запобіжні заходи і певною мірою оптимізація маршрутів".
Авіакатастрофа у Актау
Як відомо, 25 грудня в Казахстані впав літак "Azerbaijan Airlines", що прямував із Баку до Грозного. У страшній катастрофі загинули 38 людей, ще 29 змогли вижити.
Експерти одразу дійшли висновку, що літак впав внаслідок роботи російської протиповітряної оборони. У Росії заперечували це.
Влада Азербайджану також вважає, що повітряне судно стало некерованим через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби.