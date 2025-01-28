Вони назвали це запобіжними заходами.

Літаки державної авіакомпанії Узбекистану "Uzbekistan Airways" тепер здійснюють рейси до Європи не через Росію та Білорусь, а через Азербайджан і Туреччину.

Як пише видання Repost.uz, про зміни стало відомо під час прес-конференції на честь 33-річчя авіаційної компанії. Нові маршрутим почали діяти 20 січня. Журналісти запитали, чи пов'язано це з нещодавньою катастрофою літака Embraer E190, однак у компанії це заперечили:

"Ні, це просто запобіжні заходи і певною мірою оптимізація маршрутів".

Авіакатастрофа у Актау

Як відомо, 25 грудня в Казахстані впав літак "Azerbaijan Airlines", що прямував із Баку до Грозного. У страшній катастрофі загинули 38 людей, ще 29 змогли вижити.

Відео дня

Експерти одразу дійшли висновку, що літак впав внаслідок роботи російської протиповітряної оборони. У Росії заперечували це.

Влада Азербайджану також вважає, що повітряне судно стало некерованим через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби.

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