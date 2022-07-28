У відомстві нагадали, що за статтею "Найманство" Кримінального кодексу Узбекистану загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Агентство із зовнішньої трудової міграції Узбекистану закликало трудових мігрантів в Росії пильно шукати роботу через ризик опинитися на війні в Україні.

Про це повідомляє узбецька служба Радіо Свобода.

"Деякі новинні канали поширюють оголошення про запрошення громадян Узбекистану і Киргизстану на роботу в Росію за високу зарплату. Основною метою цих оголошень є залучення громадян в зони конфлікту між Росією і Україною. У зв'язку з цим просимо наших співвітчизників не вірити неофіційним оголошенням про пропозиції роботи за кордоном", – йдеться в повідомленні агентства.

У відомстві нагадали, що за статтею "Найманство" Кримінального кодексу Узбекистану загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

У Росії, за даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), працюють близько чотирьох мільйонів мігрантів з Центральної Азії: мільйон – з Таджикистану, мільйон – з Киргизстану, близько двох мільйонів – з Узбекистану і 200 тисяч – з Казахстану.

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