Офіційно: Алієв підтвердив, що РФ збила літак, який впав в Актау

Президент Азербайджану заявив, що вже є докази на користь цієї версії, і вони спираються на факти.

Президент Азербайджау Ільхам Алієв розкрив низку причин, пов'язаних із катастрофою літака AZAL поблизу Актау. Він офіційно підтвердив, що літак було підбито із землі.

"Зрозуміло, остаточна версія стане відома після відкриття "чорних скриньок". Але й початкові версії досить обґрунтовані та спираються на факти. А факти полягають у тому, що азербайджанський цивільний літак отримав пошкодження ззовні на території Росії поблизу міста Грозний і практично втратив управління. Ми також знаємо, що наш літак був приведений у некерований стан засобами радіоелектронної боротьби. Це перше пошкодження, завдане літаку", - зазначив Алієв в інтерв'ю азербайджанським ЗМІ.

Президент також сказав, що внаслідок вогню, що був відкритий із землі, сильно постраждала і хвостова частина літака.

Відео дня

Авіакатастрофа в Актау - до чого тут російська ППО

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня у Казахстані здійснив аварійну посадку азербайджанський пасажирський літак, який летів до міста Грозний. Повітряне судно зазнало значних пошкоджень та загорілося, вижити вдалося 29 людям.

В Росії повідомили, що проводять розслідування, однак експерти сходяться на думці, що літак з людьми потрапив під вогонь російської протиповітряної оборони.

Попереднє розслідування Azerbaijan Airlines виявило, що повітряне судно розбилося через "фізичне та технічне зовнішнє втручання".

Вас також можуть зацікавити новини: