Серед причин – високі державні збори, податки та обмежена кількість рейсів.

Ціни на авіаквитки через аеропорти Німеччини цього літа продовжують зростати.

Причинами цього є високі державні збори, податки та обмежена кількість рейсів, повідомляє Tagesschau.

Згідно з аналізом цін Німецького аерокосмічного центру (DLR), квитки стали значно дорожчими навіть для так званих бюджетних авіакомпаній.

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Зокрема, квитки в один бік без багажу для чотирьох основних постачальників прямих рейсів коштують у середньому від трохи менше 67 євро (Wizz Air) до 130 євро (Eurowings). Рік тому діапазон цін становив 66-110 євро.

При цьому наголошується, що авіапасажири мають підготуватися до подальшого зростання цін на квитки з німецьких аеропортів.

Що відбувається з цінами на авіаквитки

Як повідомляв УНІАН, ще в травні 2025 року експерти галузі виступили з оптимістичною заявою, що ціни на авіаквитки за деякими популярними напрямками цього літа навіть знизилися.

Однак уже в червні гравці ринку зазначили, що війна на Близькому Сході може призвести до зростання цін на авіаквитки.

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