Зокрема, цього літа можуть подешевшати квитки до Риму, Лондона та Афін.

Хоча традиційно влітку ціни на авіаперельоти зростають через підвищений попит, дані пошуку на сайті бронювання KAYAK показують, що середні ціни на авіаквитки знизилися на 7% порівняно з минулим роком, що також робить їх найдешевшими за останні роки, пише Euronews Travel.

Зазначається, що наразі спостерігається зниженням цін у понад 100 містах – це стосується як далеких перельотів, як-от Сідней (-23%) і Гонконг (-16%), так і популярних напрямків на континенті, як-от Рим (-10%) і Лондон (-4%).

Також у Європі дешевше цього літа можуть обійтися польоти в Стокгольм (-17%), Осло (-16%), Мілан і Копенгаген (обидва -15), а також Берлін (-13%).

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Водночас KAYAK, який поцікавився в мандрівників, які в них улюблені місця відпочинку, виявив, що для трьох європейських напрямків із першої п'ятірки фаворитів ціни на авіаквитки або такі самі, або нижчі, ніж торік.

Зокрема, Лондон, який посідає перше місце, подешевшав на 4%, тоді як ціни в Парижі залишилися колишніми, а ціни на авіаквитки в Рим знизилися на 10%. А ось Афіни, що посідають дев'яте місце, взагалі подешевшали на 11% порівняно з 2024 роком.

Водночас експерти зазначають, що економія грошей на авіаквитках цього літа також залежить від розумного вибору часу вильоту – нові дані показують, що бронювання на певні тижні може заощадити мандрівникам сотні євро порівняно з піковими періодами.

Зокрема, датами пошуку найкращих пропозицій на авіаквитки є тиждень, що починається 26 травня, а потім тижні, що починаються з 11 і 25 серпня.

Водночас туристам радять уникати тижнів, що починаються 16 червня, 23 червня, 7 липня і 14 липня, оскільки вони найдорожчі та часто найбільш завантажені.

Експертка з подорожей KAYAK Кайла ДеЛоач також рекомендує летіти першим рейсом дня, щоб заощадити гроші та зробити поїздку більш гладкою.

"Ранні ранкові рейси зазвичай дешевші, рідше затримуються і дають вам більше часу в пункті призначення. Економте гроші, економте час і, можливо, навіть помилуйтеся сходом сонця в повітрі", – зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти прогнозували, що авіаквитки в розпал літа 2025 року істотно подорожчають через низку причин – зокрема через затримки з поставками літаків Boeing.

Тим часом чимало великих авіакомпаній зазначили, що європейці стали рідше бронювати літню відпустку – це змусило перевізників захвилюватися через можливе зниження доходів.

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