Зростання ціни на реактивне паливо на 10-20% матиме великий вплив на авіакомпанії.

Війна на Близькому Сході може призвести до зростання для цін на пальне – і, як наслідок, для ціни на авіаквитки.

Як пише видання The Telegraph, за словами колишнього керівника British Airways Віллі Волша, який зараз очолює міжнародну організацію авіаційної галузі IATA, існує "пряма кореляція" між ціною на нафту та вартістю авіаквитків.

Так, Волш на початку місяця заявляв журналістам, що падіння цін на нафту (принаймні на той час) могло незабаром призвести до зниження авіакомпаніями цін, щоб стимулювати попит цього літа.

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Звісно, це було до подій на Близькому Сході, коли неочікуваний напад Ізраїлю на іранські військові цілі призвів до зростання цін на нафту приблизно на 8%. Відтоді ринки поспішають реагувати на ситуацію, що стрімко розвивається, оскільки адміністрація Трампа пройшла шлях від власного нападу на Тегеран до подальшого оголошення офіційного припинення вогню між воюючими сторонами.

Що буде далі, ніхто поки не може прогнозувати. Аналітики Goldman Sachs стверджують, що будь-які дії Ірану щодо блокування Ормузької протоки – вузької смуги води, через яку проходить 20% поставок нафти – можуть призвести до різкого зростання цін до рівнів, яких не було з часів повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Зростання ціни на реактивне паливо на 10 або 20% матиме великий вплив на авіакомпанії", - цитує видання Джона Градека, експерт з управління авіацією в Університеті Макгілла в Монреалі.

Зазначається, що за оцінками IATA, світовий авіаційний сектор витрачає близько третини всіх своїх доходів на реактивне паливо.

"Погана новина полягає в тому, що спотова ціна на авіаційне паливо зараз на 10% вища, ніж до перших ізраїльських ракет десять днів тому. Водночас короткострокові сплески цін на енергоносії не є безпрецедентними в наші дні, і більшість авіакомпаній планують такі сценарії", - йдеться у статті.

Страхування фінансових ризиків

Один із найпоширеніших способів, яким авіакомпанії можуть підготуватися до коливань цін, - це "хеджувати" свої ризики на ринку, зафіксувавши ціну заздалегідь. Оскільки ринки можуть бути нестабільними, така тактика не повністю безризикова - до того ж, вона вимагає, щоб авіакомпанії мали достатньо коштів для авансової оплати. Але вона може допомогти уникнути переплат у кризові часи.

Засновник авіаційної консалтингової компанії CTAIRA Кріс Таррі наводить приклад авіакомпанії Ryanair, яка скористалася падінням цін на нафту навесні, щоб зафіксувати значну частину своїх потреб у паливі на наступні три роки.

Зазначається, що таке фінансове планування одна з причин, чому попередні стрибки цін на пальне не призвели до системного шоку.

Звісно, чим довше триматимуться високі ціни, тим більше проблем це створить для авіакомпаній. Наразі ринки, схоже, заспокоєні примирливим тоном адміністрації Трампа щодо припинення вогню - хоча історія показує, що ситуація може швидко змінитися. Що ж до того, чи обов’язково стійкий ціновий тиск призведе до подорожчання авіаквитків - однозначної відповіді поки що немає.

"З одного боку, ми знаємо, що багато авіакомпаній зробили цей крок у минулому. Ще у 2022 році такі перевізники, як Emirates, AirAsia та Japan Airlines, відреагували на підвищення цін на пальне після вторгнення в Україну, додавши тимчасову надбавку (близько 10%) до всіх бронювань пасажирів", - пише The Telegraph.

З іншого боку, авіаційний ринок залишається дуже чутливим до цін, і аналітики кажуть, що авіакомпанії мають інші способи пом’якшення удару, які не ризикують втратити клієнтів. Так, за словами Градека, замість підвищення цін на квитки, авіакомпанії можуть відкладати запуск нових маршрутів або скорочувати кількість послуг.

Ціни на нафту – останні новини

23 червня ціни на нафту підскочили до найвищого рівня з січня 2025 року, оскільки удар США по ядерних об’єктах Іран викликав занепокоєння з приводу постачання нафти.

Вже наступного дня ціни на нафту різко впали на тлі заяви президента США Дональда Трампа про перемир’я між Ізраїлем та Іраном, що зменшило занепокоєння стосовно перебоїв з постачанням "чорного золота" з головного нафтовидобувного регіону.

26 червня ціни на нафту продовжили зростання, оскільки інвестори зберігають обережність щодо ірано-ізраїльського перемир'я і стабільності на Близькому Сході, а також стійкого попиту на нафту у США через автомобільний сезон.

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