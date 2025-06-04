Лайнер відправили на запасний аеродром аж за 370 км від початкового пункту призначення.

У Німеччині пасажирському літаку заборонили посадку в аеропорту через запізнення на 10 секунд. Про це пише BILD.

За даними видання, літак авіакомпанії Condor із понад 220 пасажирами прилетів до Мюнхена з іспанського курорту Пальма-де-Майорка. Згідно з чинними обмеженнями на нічні посадки в цьому аеропорту, лайнер мав приземлитися не пізніше 00:30 години.

За словами фотографа BILD Даніеля Шарінгера, який перебував на борту, літак уже заходив на посадку з випущеними шасі, коли повітряне судно раптово розвернули.

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"Ми змушені перервати посадку - через 10 секунд запізнення на нас більше не поширюється дозвіл на нічну посадку", - несподівано повідомив пілот.

Літак перенаправили до маленького аеропорту Хан, недалеко від Франкфурта - за 370 км від Мюнхена. Звідти пасажирів майже дві години везли автобусами до самого Франкфурта, звідки вони вже іншим літаком полетіли до Мюнхена.

"Через ці десять секунд я витратив на поїздку 12 годин. Бюрократія перемогла здоровий глузд", - обурився фотограф BILD.

У міністерстві транспорту Баварії пояснили, що рейс з Іспанії отримав окремий дозвіл на посадку після опівночі, але запит на продовження цього дозволу, отриманий уже після вильоту, не міг бути задоволений.

Інші повітряні інциденти в Німеччині

Як писав УНІАН, літак німецької авіакомпанії Lufthansa на деякий час опинився без керування в повітрі, коли один із пілотів покинув кабіну, а другий втратив свідомість. У підсумку лайнер Airbus A321 близько 10 хвилин летів без будь-якого управління і контролю з боку екіпажу.

Також ми нещодавно розповідали, що в Німеччині спортивний літак врізався в терасу житлового будинку. Загинули двоє людей, включно з 71-річною пілотесою.

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