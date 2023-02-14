Горе-туристи, які бажають повернутися в Росію, не можуть злетіти вже майже добу.

Пасажири російської авіакомпанії "Победа" (дочка "Аерофлоту") вже добу чекають на виліт з Дубая, адже обидва борти, якими їх повинні були доставити в Москву, виявилися несправними.

Як пише Telegram-канал Baza, люди зайшли в літак 13 лютого 2023 року близько 18:00 за місцевим часом (16:00 за київським часом). Пасажирам показали стандартну інструкцію з безпеки, але пройшло 40 хвилин, а літак так і не злетів. Незабаром екіпаж повідомив про несправність на борту, пасажирів повернули в аеропорт. Спочатку людям обіцяли рейс о 21:00, потім о 23:00, але до півночі стало ясно, що вилетіти "так скоро" в Москву не вийде.

За словами пасажирів, їжу і воду авіакомпанія надала лише через п'ять годин. Ще через деякий час пасажирам запропонували оселитися в готелі – адже виліт знову перенесли вже на ранок.

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Як пише видання, в результаті новий літак прилетів до 10:00. Пасажирів почали реєструвати, вони пройшли на посадку, а потім знову щось пішло не так. Спочатку борт близько години катався по аеропорту, а потім зупинився. Людей довго не випускали з салону з вимкненим кондиціонером – одній з пасажирок стало погано через задуху.

Відзначається, що через добу після запланованого вильоту пасажирів знову повернули в аеропорт.

При цьому ЗМІ висловили припущення, що "Победа" так і не зможе полетіти з Дубая – пасажирам почали повертати гроші за квиток.

Наслідки війни в Україні для російських авіакомпаній

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, багато країн світу запровадили жорсткі санкції проти російської цивільної авіації.

Зокрема, багато країн закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній, а авіаперевізники – припинили літати в Росію. Крім того, було зупинено дію сертифікатів придатності літаків російських авіакомпаній.

Одночасно найбільші міжнародні компанії припинили страхування і обслуговування літаків російських авіакомпаній, в результаті чого останні залишилися без імпортних деталей. Як результат, за підсумками 2022 року одразу дев'ять російських авіакомпаній припинили польоти через санкції.

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