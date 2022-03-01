На російську цивільну авіацію чекає деградація.

Санкції, які Євросоюз ввів через вторгнення Росії в Україну, можуть зупинити майже всю цивільну авіацію Росії.

Про це повідомляє Avianews.com.

За словами глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен, перший пакет санкцій забороняє продавати літаки західного виробництва, запчастини для них та інше обладнання російським авіакомпаніям.

Такий захід у найближчі місяці має призвести до повної деградації російської цивільної авіації.

Заборона на поставку запчастин означає, що літаки почнуть ставати на прикол і перестануть літати. Створення ж власного авіалайнера без імпортних комплектуючих може зайняти десятиліття.

Другий пакет авіаційних санкцій від Єврокомісії включає заборону на польоти російських літаків над усією Європою.

26 лютого його ввели Великобританія, Польща, Чехія, Болгарія, а потім до заборони приєдналися всі країни Євросоюзу і Канада.

Найбільша авіакомпанія Росії "Аерофлот" розгортає рейси, що вилетіли з московського аеропорту Шереметьєво, в міста Європи та Америки назад.

Урсула фон дер Ляйен заявила, що дана санкція торкнеться і російських олігархів, які не зможуть літати на своїх приватних літаках або замовляти такі польоти у європейських операторів бізнес-авіації.

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