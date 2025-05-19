На повітряний рух у Фінляндії впливають страйки профспілки авіаційної галузі.

Авіакомпанія Finnair оголосила про скасування понад 100 рейсів, запланованих на 19 травня, через страйки в аеропорту Гельсінкі-Вантаа, повідомляє Yle.

Авіакомпанія Finnair радить пасажирам, які подорожують у понеділок, зареєструватися заздалегідь і прибути в аеропорт вчасно.

Зазначається, що профспілка працівників авіаційної галузі IAU (Ilmailualan Unioni) використовує страйк для прискорення переговорів з Асоціацією роботодавців у сфері послуг Фінляндії, щодо укладення колективного договору про надання послуг повітряного транспорту. Переговори стосуються підвищення зарплати для працівників авіаційної галузі.

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Скасування рейсів у Європі - головні новини

Наприкінці лютого 2025 року більшість рейсів в аеропорту Мюнхена скасували через страйки працівників. Тоді повідомлялося, що авіакомпанії скасують більшу частину з 1600 рейсів, запланованих на два дні. Таким чином скасувати мали до 80% рейсів.

Крім того, 13 лютого всі комерційні рейси до Бельгії та з країни скасували, оскільки авіадиспетчери приєдналися до загальнонаціонального страйку проти нового уряду через скорочення видатків на громадські послуги, включно з пенсійною реформою.

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