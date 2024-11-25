Пілоти вимагають "укладення справедливого контракту" з авіакомпанією.

Європейська авіакомпанія Finnair скасувала понад 300 рейсів на популярні зимові напрямки у грудні, під час різдвяного сезону, через страйк пілотів, пише The Sun.

Зазначається, що страйк проводить Асоціація пілотів авіакомпанії Finnair, який відбудеться 9 і 13 грудня. Пілоти вимагають "укладення справедливого контракту" з авіакомпанією. Це вплинуло на близько 300 рейсів, з яких понад 30 рейсів до та з Великої Британії.

Рейси до Великобританії, які були скасовані:

Відео дня

Скасовані рейси на 9 грудня: AY 1331 Гельсінкі - Лондон; AY 1332 Лондон - Гельсінкі; AY 1335 Гельсінкі - Лондон; AY 1336 Лондон - Гельсінкі; AY 1337 Гельсінкі - Лондон; AY 1338 Лондон - Гельсінкі; AY 1339 Гельсінкі - Лондон; AY 1341 Гельсінкі - Лондон; AY 1343 Гельсінкі - Лондон; AY 1344 Лондон - Гельсінкі; AY 1361 Гельсінкі - Манчестер; AY 1362 Манчестер - Гельсінкі; AY 1365 Гельсінкі - Манчестер; AY 1366 Манчестер - Гельсінкі.

Скасовані рейси на 10 грудня: AY 1340 Лондон - Гельсінкі; AY 1342 Лондон - Гельсінкі.

Скасовані рейси на 13 грудня: AY 1331 Гельсінкі - Лондон; AY 1332 Лондон - Гельсінкі; AY 1335 Гельсінкі - Лондон; AY 1336 Лондон - Гельсінкі; AY 1337 Гельсінкі - Лондон; AY 1338 Лондон - Гельсінкі; AY 1339 Гельсінкі - Лондон; AY 1341 Гельсінкі - Лондон; AY 1343 Гельсінкі - Лондон; AY 1344 Лондон - Гельсінкі; AY 1361 Гельсінкі - Манчестер; AY 1362 Манчестер - Гельсінкі; AY 1371 Гельсінкі - Единбург; AY 1372 Единбург - Гельсінкі.

Скасовані рейси на 14 грудня: AY 1340 Лондон - Гельсінкі; AY 1342 Лондон - Гельсінкі.

Таким чином більшість рейсів торкнуться британців, які прямують до столиці Фінляндії, що є популярним напрямком на Різдвяні свята.

"Ми робимо все можливе, щоб добре обслуговувати наших клієнтів навіть у цій складній ситуації, і запропонуємо альтернативні рейси якомога більшій кількості клієнтів", - зазначив операційний директор Finnair Яакко Шилдт.

При цьому у компанії попередили, що деякі пасажири можуть бути перенаправлені на дати, "не близькі до початкового" плану польоту через велику кількість скасованих рейсів:

"Пошук відповідних нових рейсів для тисяч клієнтів вимагає часу, і наш відділ обслуговування клієнтів буде перевантажений протягом вихідних, тому ми просимо наших клієнтів набратися терпіння".

Останні новини авіації

На 29 листопада в аеропортах Італії заплановано загальнонаціональний страйк, який може призвести до серйозних перебоїв у роботі авіаційного, залізничного та комунального транспорту. Персонал Wizz Air, який працює в Італії, може страйкувати цілий день, що вплине на низку рейсів до Великої Британії та назад.

Вас також можуть зацікавити новини: