Бельгійські авіадиспетчери приєдналися до загальнонаціонального страйку на знак протесту проти бюджетної реформи.

Усі комерційні рейси до Бельгії та з Бельгії в четвер, 13 березня 2025 року, було скасовано, оскільки авіадиспетчери планують приєднатися до загальнонаціонального страйку проти нового уряду.

Як пише Pilitico, страйк диспетчерів розпочнеться вранці о 6:45 (7:45 за Києвом) і триватиме до 22:15 вечора (23:15 за Києвом), зупинивши весь повітряний рух нижче 7500 метрів в аеропортах Брюсселя, Шарлеруа, Льєжа, Антверпена та Остенде.

Зазначається, що скасування всіх вильотів із Брюсселя і Шарлеруа на 13 березня було оголошено в понеділок через запланований страйк співробітників служби обробки багажу і безпеки.

Відео дня

Пізніше профспілка ACV Transcom оголосила, що авіадиспетчери також протестуватимуть на знак солідарності з іншими працівниками, які найбільше постраждали від нового плану бельгійського уряду зі скорочення видатків на громадські послуги, включно з пенсійною реформою.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2024 року прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо (партія "Відкриті фламандські ліберали і демократи") подав у відставку після поразки на виборах.

Після тривалих коаліційних переговорів, на початку 2025 року було сформовано новий уряд Бельгії, очолюваний правою націоналістичною партією "Новий фламандський альянс", що перемогла на виборах.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.