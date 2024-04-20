Швидкісний поїзд знову помчить із Києва до Одеси.

Швидкісний поїзд Інтерсіті+ знову з'єднає Київ та Одесу, але поки що в тестовому режимі. Українці вже можуть купити квитки.

"Поїзд №761/762 Київ - Одеса відправлятиметься з Києва 3, 4 і 5 травня о 06:03 і прибуватиме до Одеси о 13:34. У зворотному напрямку, з Одеси, поїзд вирушатиме в ті самі дати о 14:20 і прибуватиме до Києва о 21:50", - повідомили в Укрзаліниці.

Зазначається, що квитки на Одесу вже можна купити в додатку Укрзалізниці, на сайті, у чат-боті та касах вокзалів.

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"На великодній вікенд збільшуємо пропозицію місць із Києва до Львова, адже замість стандартного швидкісного поїзда Hyundai туди поїде більш містка двоповерхова Skoda. Також буде призначено додаткові рейси поїзда №777 Київ - Львів на 4 і 5 травня", - поділилися в залізничній компанії.

Додаткові квитки до Львова з'являтимуться поступово протягом найближчих днів.

Українська залізниця - останні новини

21 березня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на новий поїзд №345/346 сполученням Чернівці - Ужгород.

Зупинки передбачено на станціях Чоп, Батьово, Мукачево, Карпати, Свалява, Воловець, Славсько, Сколе, Стрий, Моршин, Болехів, Долина, Рожнятів, Калуш, Івано-Франківськ, Коломия.

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