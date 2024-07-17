В УЗ стверджують, що квитки на поїзди продаються прозоро як онлайн, так і в касах.

Верифікація користувачів через застосунок "Дія" є важливою частиною системної боротьби з перепродажем проїзних документів третіми особами. Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці" у відповідь на запит УНІАН.

"Укрзалізниця" докладає максимум зусиль для боротьби з перекупниками. Наприклад, верифікація користувачів через застосунок "Дія" є важливою частиною системної боротьби з перепродажем проїзних документів третіми особами. Завдяки цьому впровадженню добросовісні пасажири можуть з легкістю повернути квитки через застосунок, чого не можуть зробити перекупники", – сказали в компанії.

В прес-службі "Укрзалізниці" стверджують, що квитки на поїзди продаються максимально прозоро як онлайн, так і в касах. Крім того, в компанії нагадали, що групову заявку пасажири можуть оформити онлайн на офіційному сайті "Укрзалізниці", обравши вкладку "Замовлення послуг".

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"За наявності технічної можливості залізничники намагаються задовольнити кожну заявку на перевезення", – додали в УЗ.

Українська залізниця – останні новини

З 1 серпня "Укрзалізниця" додасть жіночі купе на чотирьох рейсах далекого сполучення: №1/2 Харків – Івано-Франківськ; ⁠№5/6 Запоріжжя –Ясіня; №43/44 Черкаси – Івано-Франківськ; №95/96 Київ - Рахів.

Керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що загалом із двох тисяч вагонів, які зараз в пасажирських перевезеннях задіяні, 1100 обладнанні кондиціюванням.

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