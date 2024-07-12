Посадка до відповідних вагонів доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

"Укрзалізниця" з 1 серпня додає жіночі купе на чотирьох рейсах далекого сполучення.

Прес-служба перевізника повідомила, що жіночі купе додаються на наступних рейсах:

№1/2 Харків - Івано-Франківськ;

⁠№5/6 Запоріжжя - Ясіня;

⁠№43/44 Черкаси - Івано-Франківськ;

№95/96 Київ - Рахів.

За словами голови правління "Укрзалізниці" Євгена Лященко, жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів у 88%.

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"Ми внесли необхідні програмні доопрацювання, щоб розширити кількість рейсів із жіночими купе до 12. На піку літнього сезону перевезень ми обрали ще 4 напрямки з довгим часом курсування, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку", – зазначив Лященко.

В УЗ наголосили, що за вартістю вони традиційно не відрізнятимуться від інших купе аналогічного типу на конкретному рейсі, але гарантуватимуть певну приватність та відчуття безпеки під час подорожі.

Ці поїзди поповнять перелік з 8 поїздів, що вже зараз курсують із жіночими купе:

⁠№15/16 Харків – Ясіня;

№17/18 Харків – Ужгород;

⁠№26/236 Одеса – Ясіня;

⁠№3/4 Запоріжжя – Ужгород;

№41/42 Дніпро – Трускавець;

№29/30 Київ – Ужгород;

⁠№81/82 Київ – Ужгород;

⁠№75/76 Київ – Кривий Ріг.

Квитки до жіночих купе на вказані поїзди будуть доступні у застосунку "Укрзалізниці" вже з 13 липня. Посадка до відповідних вагонів доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

Укрзалізниця - останні новини

Керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що компанія за червень перевезла два з половиною мільйони пасажирів. З них 210 тисяч це міжнародні маршрути, а всі решта всередині країни.

10 липня в УЗ попередили, що металеві рейки можуть нагріватися до температури в понад 50°С. Це може спричинити деформацію колій та серйозну небезпеку для руху поїздів.

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