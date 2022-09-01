Кіпр не входить в Шенгенську угоду, а тому може самостійно формувати візову політику по відношенню до громадян Росії.

Кіпр вирішив залишити візові відносини з Росією на колишньому рівні, всупереч рішенню ЄС скасувати спрощений режим видачі віз росіянам.

Про це пише Philenews з посиланням на заяву представника МЗС Кіпру Дімітріса Дімітріу.

За його словами, дана міра в основному стосується країн-членів ЄС, що входять в Шенгенську зону, тому Кіпр, який не входить в Шенгенську угоду, може самостійно формувати візову політику по відношенню до громадян Росії.

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Він підкреслив, що прийняте в Празі рішення про скасування спрощеного візового режиму між Росією і країнами ЄС не означає припинення або заборони на видачу росіянам кіпрських національних віз (які дозволяють їм відвідувати тільки Кіпр, але не дають право їздити за межі острова – ред.).

Також наголошується, що на засіданні в Празі 31 серпня 2022 року міністр закордонних справ Кіпру Іоанніс Касулідіс виявився одним з тих, хто відстоював позицію проти введення обмежень щодо всіх громадян Росії і виступав за підтримку контактів з громадянським суспільством РФ. Водночас він закликав ЄС приділити належну увагу діям Туреччини, які допомагають Росії обходити західні санкції.

Відзначимо, на Кіпрі проживає досить велика російська діаспора, росіяни в останні роки активно скуповували там нерухомість, в тому числі в обмін на ВНЖ. Також громадяни Росії складають основну частину туристів на цьому середземноморському острові.

Росіяни на Кіпрі не соромляться агресивно демонструвати свої політичні погляди. Одна з останніх масових акцій на Кіпрі пройшла 22 серпня 2022 року в День Державного прапора Росії, в ході якої у групи росіян стався конфлікт з українкою.