Європейські чиновники стурбовані дружніми відносинами двох країн в галузі енергетики, фінансів і торгівлі.

В Євросоюзі розглядають можливість введення санкцій проти Туреччини через її співпрацю з країною-агресором, яка 24 лютого без оголошення війни вторглася в Україну.

Як пише британське видання Financial Times, європейські чиновники стурбовані дружніми відносинами двох країн в галузі енергетики, фінансів і торгівлі.

Офіційні переговори про введення санкції проти Туреччини в ЄС поки ще не проводилися, проте, за інформацією джерел видання, вони вже вирішили, як "покарати" за це Анкару – натиснути на західні компанії й банки, щоб вони пішли і з турецького ринку.

З початку повномасштабної російської агресії турецька влада дотримується так званого "збалансованого нейтралітету". Ердоган надавав Стамбул як переговорний майданчик для завершення війни, також країна допомогла у розблокуванні українських портів.

Однак, як зазначають журналісти, звідси і йдуть побоювання, що "збалансований нейтралітет" може перетворитися для Росії у "вікно можливостей" задля обходу санкцій.

Росія просить Туреччину допомогти обійти санкції

Про це повідомляв The Washington Post з посиланням на перехоплення української розвідки напередодні переговорів президентів РФ і Туреччини. Зокрема, країна-агресор просить дозволити купувати частки в турецьких нафтопереробних заводах, нафтових терміналах і резервуарах.

Видання зазначає, що поки не бачить ніяких ознак того, що Туреччина підтримає ці домовленості, оскільки таким чином вона поставить власні банки і компанії країни під загрозу вторинних санкцій і перекриє їм доступ до західних ринків.

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