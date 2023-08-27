Європейські країни відкрили свої кордони ще навесні 2022 року, а Китай у січні цього року.

Північна Корея ухвалила рішення відкрити кордони для пасажирських перевезень. Таким чином, громадяни країни, які перебували за кордоном через суворі прикордонні обмеження під час пандемії COVID-19, зможуть повернутися додому.

У заяві влади країни, опублікованій агентством KCNA, державний штаб із запобігання епідеміям заявив, що постанова відповідає корекції протиепідемічного рівня після "пом’якшення пандемічної ситуації в усьому світі", передає Reuters.

"Люди, які повернулися, перебуватимуть під медичним контролем цілий тиждень у карантинних палатах", - йдеться в повідомленні північнокорейських ЗМІ.

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Оголошення про пом'якшення заходів зроблено через кілька днів після того, як літак з Пхеньяна вперше з 2020 року приземлився в Пекіні. Поки що не зрозуміло, хто був на борту, але західні туристичні компанії, які працюють на ринку КНДР, повідомили, що це був рейс із громадянами країни, які застрягли в Китаї після закриття кордонів на початку пандемії.

Коронавірус у світі

Спалах COVID-19 почався в грудні 2019 року в Китаї, а вже 11 березня 2020 року ВООЗ визнала коронавірус пандемією. Після цього більшість країн закрили кордони і ввели жорсткі карантинні обмеження. До літа 2022 року майже всі вони були скасовані.

Проте Китай продовжив вести політику "нульового ковіду" і залишався закритим від зовнішнього світу. Влада Китаю скасували заборону на в'їзд в країну іноземним туристам, яка була введена після початку пандемії коронавірусу лише 9 січня цього року.

А 5 травня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про скасування статусу пандемії COVID-19.

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