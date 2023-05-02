Міжнародним мандрівникам, які прямують до США, з 12 травня 2023 року більше не потрібно буде надавати авіакомпаніям при посадці на літак діючий сертифікат вакцинації від коронавірусу.
Як пише The Independent, 11 травня в США офіційно закінчується "надзвичайна ситуація в галузі громадської охорони здоров'я у зв'язку з COVID-19", і продовжувати її більше не будуть.
"Адміністрація скасує вимогу вакцинації проти COVID-19 для федеральних службовців, федеральних підрядників і міжнародних авіапасажирів в кінці дня 11 травня, в той же день, коли закінчиться надзвичайний стан в галузі охорони здоров'я COVID-19", – йдеться в заяві Білого дому.
Обмеження на в'їзд до США через коронавірус
45-й президент США Дональд Трамп заборонив в'їзд до США з Європи та цілої низки інших країн для боротьби з коронавірусом у березні 2020 року.
Відкрилася для іноземних відвідувачів Америка лише в листопаді 2021 року. Відтоді, протягом останніх 18 місяців, влада США вимагала від міжнародних мандрівників сертифікати повної вакцинації.
При цьому у червні 2022 року США скасували обов'язковий тест на COVID-19 для туристів з інших країн.
США залишалися однією з небагатьох країн світу, де досі діяли COVID-обмеження.
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