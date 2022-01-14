З 17 січня країна відмовляється від системи "червоних зон" по країнах з найбільшим поширенням коронавірусу.

З понеділка, 17 січня, Молдова змінює правила в'їзду до країни.

Зокрема, в'їжджати зможуть всі громадяни, незалежно від рівня поширення COVID-19 в їх країнах, проте на кордоні їм доведеться пред'явити один з 4 документів, що підтверджують відсутність вірусу, пише NewsMaker.

До списку документів увійшли:

сертифікат (паперовий або електронний) про повний курс вакцинації проти COVID-19 (дійсний через 14 днів),

медичний висновок, що підтверджує, що за останні півроку людина перехворіла COVID-19,

тест, що підтверджує наявність антитіл (дійсний три місяці з моменту здачі),

експрес-тест або ПЛР-тест, зроблений за 48 і відповідно 72 години до в'їзду у країну.

Людям, які не представлять потрібний документ, доведеться провести на карантині 14 днів. На 7 день карантин можна буде перервати, якщо ПЛР-тест або експрес-тест покаже негативний результат.

Від карантину звільняються:

діти до 12 років без симптомів,

учні до 18 років, які приїхали на навчання,

громадяни, які приїхали на лікування,

транзитні пасажири, які мають покинути Молдову упродовж 24 годин.

Читайте такожПісля 1,5-річної зупинки Україна і Молдова поновлюють залізничне сполученняДо 17 січня при в'їзді в Молдову діятимуть правила, згідно з якими пасажири з країн "червоної зони", незалежно від наявності вакцинації, повинні пред'являти результати ПЛР-тесту.

Як повідомляв УНІАН, раніше Азербайджан скасував обмеження і відкрив повітряні кордони для українців.

А Чорногорія спростила умови в'їзду для туристів.

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