Щонайменше до 19 січня країна знову пускатиме іноземців з негативними результатами тестів на коронавірус.

З 13 січня 2022 року Чорногорія спростила умови в'їзду для туристів, що діяли з кінця минулого року, дозволивши невакцинованим туристам потрапити до країни з негативним результатом тесту на коронавірус.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Посольства України в Чорногорії.

Зокрема, тепер до країни можна буде потрапити за умови наявності одного з чотирьох документів:

підтвердження проведення повної вакцинації, за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше шести місяців до в'їзду

негативний результат ПЛР-тесту, зробленого протягом 72 годин до в'їзду

негативний результат швидкого тесту на антиген не старіше 48 годин

підтвердження перенесеної хвороби COVID-19 (позитивний ПЛР або експрес-тест на антиген, якому має бути не менше 10 днів і не більше 180 днів)

Читайте такожНімеччина не спростила в'їзд для туристів з УкраїниЗазначимо, до цього потрапити до Чорногорії могли лише вакциновані туристи або ті, хто перехворів.

При цьому слід враховувати, що нинішний порядок в'їзду до країни діятиме до 19 січня, а потім знову переглядатиметься.

Як раніше повідомляв УНІАН, з 14 січня 2022 року Кіпр також дещо пом'якшить умови в'їзду для туристів.

Зокрема, з 05:00 14 січня 2022 року перед посадкою в літак, який прямує в Республіку Кіпр, необхідно буде пред’являти на вибір або негативний результат ПЛР-тесту, зробленого протягом 72 годин до вильоту, або більше дешевий негативний результат експрес-тесту, зданого протягом 24 годин до вильоту. До цього підходив лише ПЦР-тест.

Крім того, тепер туристи, які отримали бустерну дозу вакцини від COVID-19, звільняються від необхідності здавати експрес-тест через 72 години після прибуття на Кіпр. Всім іншим доведеться безкоштовно здати експрес-тест на коронавірус у пересувних лабораторіях МОЗ.