Перший поїзд з Одеси до Кишинева відправиться 28 серпня, з Кишинева до Одеси - наступного дня.

"Укрзалізниця" в рамках поновлення міжнародного залізничного сполучення України з 28 серпня 2021 року відновлює курсування поїзда Одеса - Кишинів (Молдова).

Про це повідомила прес-служба УЗ.

Зазначається, що поїзд № 642/641 курсуватиме щоденно. Перший рейс у напрямку Кишинева відправиться 28 серпня, у напрямку Одеси - з 29 серпня.

З Одеси поїзд відправлятиметься о 18:36, прибуватиме в Кишинів о 22:33. Відправлення з Кишинева - о 07:09, прибуття до Одеси - о 10:55.

Читайте також"Укрзалізниця" протестує на киянах надсучасний поїзд Stadler FLIRT (фото)За даними УЗ, пасажиропотік між Україною та Молдовою у 2019 році перевищував 90 тисяч. 18 березня 2020 року сполучення припинилося через карантинні обмеження. І після 1,5-річної зупинки з ініціативи АТ "Укрзалізниця" та за підтримки Calea Ferata din Moldova досягнуто домовленість відновити сполучення Одеса - Кишинів.

Квитки на зазначений поїзд можна придбати в касах вокзалів АТ "Укрзалізниця" та "Залізниці Молдови".

"Співпраця залізниць України та Молдови продовжуватиметься, у планах відновлення залізничного сполучення між столицями. Нагадаємо, що у травні 2021 року Укрзалізниця відновила сполучення з Угорщиною та Австрією, запустивши міжнародні поїзди Чоп - Захонь та безпересадкові вагони Київ - Відень", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Катерина Жирій