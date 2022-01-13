За словами міністра закордонних справ України, це означає більше можливостей для подорожей, бізнесу та туризму.

Азербайджан скасував обмеження, які діяли з березня 2020 року, і відкрив повітряні кордони для українців.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

"Додаткова свобода подорожей для громадян України: Азербайджан скасував обмеження, які діяли з березня 2020, і відкрив повітряні кордони для українців", - написав Кулеба.

"Це означає більше можливостей для подорожей, бізнесу та туризму", - зазначив він.

Як зазначено на сайті Департаменту консульської служби з порадами подорожуючим, відповідно до рішення Кабінету Міністрів Азербайджанської Республіки від 13 січня 2022 року Україну додано до переліку країн, громадяни яких мають право на в'їзд повітряним транспортом до Азербайджану.

Для тимчасового в'їзду подорожуючим, вакцинованим проти COVID-19 під час подорожі повітряним транспортом необхідно надати у прикордонних пунктах пропуску документ, що підтверджує повний курс (дві дози або одна доза в разі щеплення вакциною Johnson&Johnson) будь-якої вакцинації проти COVID-19, а також сертифікат про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, отриманий протягом 72 годин до вильоту рейсу.

COVID-паспорт, імунний сертифікат або сертифікат щодо протипоказання до вакцинації проти COVID-19 повинні мати атрибути електронної верифікації та повинні бути видані лише державним органом. Ці документи перевірятимуться під час проходження реєстрації в аеропорту.

Читайте такожУкраїнський лоукостер дозволив безкоштовне перевезення багажуДо країни не можна в'їхати за Сертифікатом вакцинації в додатку "Дія", але можна за паперовим сертифікатом з порталу за умови наявності сертифікату про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, отриманий протягом 72 годин до вильоту рейсу.

У режимі тимчасового транзиту дозволено в'їзд на територію країни повітряним транспортом, а також водіям і членам екіпажів повітряних суден, які здійснюють міжнародні вантажні перевезення.

Нагадаємо, завтра, 14 січня, до Києва з робочим візитом прибуде президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв. За інформацією на сайті глави Української держави, завтра відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Азербайджану.

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