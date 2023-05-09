У ресторанах по всьому світу з туристів часто намагаються збити побільше чайових.

Експерт з подорожей, засновник компанії Panache Cruises Джеймс Коул попередив туристів про поширену схему обману, до якої вдаються Ресторани по всьому світу, щоб отримати від них більше грошей.

"У деяких ресторанах, особливо в Штатах, клієнтам пропонують у чеку варіанти чайових, які можна додати до основного рахунку. Обов'язково проведіть свої власні розрахунки і перевірте, чи правильно розрахований відсоток. Деякі компанії намагаються обдурити туристів, сподіваючись, що вони не помітять, що вони переплатили чайові", – цитує Коула Express.

Також він розповів, що в деяких закладах прийнято відразу включати плату за обслуговування в рахунок. При цьому офіціанти не згадують про це, щоб отримати подвійні чайові від гостей, які не перевіряють свій рахунок.

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При цьому Коул вказав, що в деяких країнах, наприклад, в США, відсоток чайових набагато вищий, ніж в країнах Європи, тому туристам варто заздалегідь перевіряти, чи правильно вони розраховані.

Крім того, Коул розповів ще про три популярні схеми обману туристів:

1. Безкоштовні браслети. При відвідуванні великих міст Європи можна напоротися на шахраїв, які пропонують перехожим безкоштовний браслет дружби.

"Вони дуже швидкі, й перш ніж ви зможете сказати "ні", вони вже зав'язують браслет на зап'ясті. Потім вони влаштовують сцену, нібито ви відмовляєтеся платити, що змушує ввічливих туристів відчувати себе зобов'язаними заплатити, щоб уникнути незручної ситуації. Не ведіться на безкоштовні пропозиції і не дозволяйте нікому щось наносити на ваше тіло. Дуже рідко щось дійсно буває безкоштовним, тому туристи повинні ввічливо відмовлятися від будь-яких пропозицій "безкоштовних" речей", – попередив Коул.

2. Закритий готель або пам'ятка. Деякі таксисти заробляють гроші, отримуючи комісійні від залучення клієнтів до місцевих підприємств. Вони повідомляють пасажирам, що готель, туристична пам'ятка чи ресторан, куди вони прямують, тимчасово закриті, й пропонують альтернативний варіант, з яким вони у змові.

"Якщо це станеться, просто наполягайте на тому, щоб вас відвезли в місце, яке ви спочатку забронювали, адже якби воно було дійсно закритим, ви б не змогли його забронювати", – пояснив експерт.

3. Шахрайство з орендою транспорту. Туристи повинні бути дуже обережними при оренді автомобіля, мотоцикла, велосипеда або гідроцикла, оскільки власники можуть звинуватити їх у нанесенні шкоди, яку вони насправді не завдали.

"Вони можуть навіть взяти ваш паспорт як гарантію і погрожувати забрати його, якщо ви не заплатите за дорогий ремонт. Перш ніж їхати на автомобілі, обов'язково зробіть фото і відео, задокументувавши його стан, щоб вас не звинуватили в тому, чого ви не робили", – розповів Коул.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристам розповіли про найпопулярніші схеми обману за кордоном.

Також експерти пояснили, як таксисти найчастіше "розводять" туристів і як цього уникнути.

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