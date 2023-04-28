У міру того, як аферисти стають все хитрішими, навіть найдосвідченіші мандрівники можуть стати жертвами їхніх схем.

Туристи часто стають мішенню для кишенькових злодіїв і шахраїв, оскільки в чужій країні набагато важче зорієнтуватися і залишатися пильним.

Експерт з подорожей, засновник компанії Panache Cruises Джеймс Коул розповів про найпоширеніші схеми шахрайства, на які слід звернути увагу туристам, вирушаючи у відпустку в популярні туристичні міста, пише Express.

"Багато хто вважає, що в подорожах обманюють тільки наївних туристів. Але в міру того, як аферисти стають все хитрішими, навіть найдосвідченіші мандрівники можуть стати жертвами їхніх схем. Важливо ознайомитися з деякими з найпоширеніших шахрайств у сфері подорожей, щоб ви могли вчитися на помилках інших людей і розпізнавати, коли вас обманюють", – пояснив Коул.

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Також експерт радить завжди тримати свої цінності "ближче до тіла" і бути обережними з надмірно доброзичливими місцевими жителями, які намагаються завоювати вашу довіру, щоб заманити вас в аферу.

"Якщо щось здається підозрілим і занадто хорошим, щоб бути правдою, довіртеся своїм інстинктам, тому що краще перестрахуватися, ніж шкодувати", – додав він.

Як найчастіше шахраї обманюють туристів

1. Наткнутися і піти. Найпростіший спосіб вкрасти чиїсь цінності – створити диверсію, щоб їх можна було застати зненацька. Однією з найпоширеніших тактик кишенькових крадіжок є метод "натрапити і піти", коли один зі злодіїв робить вигляд, що випадково натрапляє на вас, а співучасник копирсається у ваших речах, поки ви відволікаєтесь.

Найчастіше таке провертають в жвавих, галасливих районах, таких як туристичні пам'ятки і вокзали, тому будьте особливо уважні в цих місцях. Намагайтеся не носити з собою всі цінні речі, переконайтеся, що у вас є копії важливих проїзних документів, і носіть під одягом непомітний пояс для грошей і документів.

2. Завищення вартості таксі. Ніколи не погоджуйтеся розпочати поїздку, якщо водій скаже вам, що лічильник несправний, оскільки в кінцевому підсумку ви отримаєте дику переплату. Також обов'язково стежте за лічильником під час руху, і якщо ви підозрюєте, що він росте швидше, ніж зазвичай, просто попросіть водія зупинитися і вийдіть.

Також не зайвим буде запитати про середню вартість проїзду на таксі в готелі, скористатися офіційною слуюбой таксі, й якщо вони не використовують лічильник, обов'язково домовтеся про вартість проїзду, перш ніж винаймати водія.

3. Шахрайство з банкоматами. Місцеві шахраї все частіше використовують скімінг кредитних карток, націлюючись на туристів. Тож завжди будьте обережні, коли хтось підходить до вас біля банкомату.

Зазвичай шахраї роблять вигляд, що допомагають вам уникнути комісій місцевих банків, але насправді вони хочуть використовувати скімер для карт, щоб отримати дані вашої картки. У них часто є співучасник, який чекає в черзі в банкомат та заохочуватиме вас робити те, що говорить шахрай.

Туристи також повинні намагатися уникати використання банкоматів у тихих районах і бути обережними з тими, хто стоїть занадто близько.

4. Шахрайство з обмінними курсами валют. Якщо ви перебуваєте в країні, з валютою якої ви не знайомі, остерігайтеся продавців, які намагаються обдурити покупців, повертаючи менше решти. Перед будь-якою транзакцією обов'язково підрахуйте, скільки грошей вам мють повернути, і знайдіть час, щоб перерахувати решту.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерт з подорожей пояснив, як таксисти найчастіше "розводять" туристів і як цього уникнути.

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