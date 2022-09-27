Рейтинг закладів, що подають високу кухню, вже другий рік поспіль очолив ресторан Old Stamp House в Емблсайді (Велика Британія).

Користувачі одного з найпопулярніших туристичних порталів світу Tripadvisor, який раніше назвав топ найпопулярніших туристичних напрямків на 2022 рік, визначили найкращі ресторани світу цього року.

Про це повідомляється на сайті Tripadvisor.

Цього року в рейтинг, складений на основі мільйонів відгуків туристів, потрапили ресторани з 51 країни на шести континентах. При цьому пандемія COVID-19 дещо обмежила кількість місць, де можна пообідати, наприклад, деякі азіатські країни були закриті для іноземних туристів майже на весь період оцінки даних.

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"Вечеря поза домом – це улюблене заняття у всьому світі: для багатьох відвідувачів ресторанів це відвідування їхных улюблених закусочних по сусідству, а для інших – це бронювання столика в ресторані з найвищим рейтингом під час відпустки. Більше половини споживачів у недавньому опитуванні сказали нам, що їжа є найцікавішою частиною їхньої подорожі", –сказала віце-президент, генеральний директор відділу готельних рішень TripAdvisor Лорен Мерфі.

Переможців визначали у кількох категоріях. Наприклад, рейтинг закладів, що подають високу кухню, вже другий рік поспіль очолив ресторан Old Stamp House в Емблсайді (Велика Британія). Також до трійки лідерів потрапили Oro Restaurante у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) і Madonnina del Pescatore в Сенігаллії (Італія). З повним списком найкращих ресторанів вишуканої кухні можна ознайомитися за посиланням.

Рейтинг ресторанів світу з найкращими інтер'єрами і пейзажами очолив Sunset Monalisa у Кабо-Сан-Лукас (Мексика), а найкращим для побачень визнали Altto Ristorante & Lounge Bar в Армасан-дус-Бузіус (Бразилія). Головним "прихованим бріллінтом" назвали ресторан Green Point в Куско (Перу).

З повним списком ресторанів, що потрапили в усі категорії рейтингу, можна ознайомитися за посиланням.

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