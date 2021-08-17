Останній сезон. Медузи, комарі та захмарні ціни перетворюють курорти Азовського моря на місця без туристів

Українські туристи, навіть попри обмеження через пандемію коронавірусу, віддають перевагу відпочинку не на вітчизняних курортах, а в Туреччині, Греції чи навіть Єгипті. Чому українські "туристичні магніти" на Азовському узбережжі відлякують мандрівників, дізнавався УНІАН.

Майже все літо тільки й чути про те, що курортні містечка на Азовському морі атакують медузи. Вони перетворюють воду на кисіль, у якій просто неможливо купатися. Їх ловлять та вивозять з пляжів, ставлять сітки. Однак мало що допомагає. Деякі туристи божаться, що на азовські курорти більше ні ногою. Окрім медуз та комарів, які цьогоріч теж атакували відпочивальників, вкрай втратили совість і місцеві підприємці, які намагаються заробити на всьому, як в останній раз. Чому курорти Азова відлякують людей, які чинники на це впливають та чим це загрожує морському туризму у регіоні?

Бердянська медуза – відпочивальників гроза

Жителька Запоріжжя Олена з 8-річним сином вирішила на кілька днів "вирватися" на море і обрала шлях найменшого опору – поїхала до Бердянська. Із Запоріжжя до курортного міста чи не кожні півгодини курсують маршрутні таксі. Можна також дістатись потягом або з попутниками через популярний інтернет-сервіс. Проте транспортні зручності, як виявилось, є єдиним вагомим плюсом відпочинку у Бердянську.

"Сказати, що я шокована – не сказати нічого. Ми планували побути на морі тиждень, проте повернулись додому вже за три дні", - розповідає Олена.

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За словами жінки, перебувати в місті практично неможливо ані вдень, ані ввечері – комарів настільки багато, що вони буквально заїдають. Бердянські ЗМІ навіть повідомляли, що через укуси комах кільком дітям знадобилась допомога медиків – малих госпіталізували.

Людей не рятували навіть спеціальні засоби від укусів комарів – цього року комахи настільки суворі, що їх "не бере" жодна "хімія".

А от місцеві підприємці в цій ситуації не розгубились і придумали додатковий вид заробітку – скупили в магазинах чи не всі засоби від комарів і на пляжі з’явилась нова послуга. Лише за 5 гривень, відпочивальники можуть побризкати себе рятівним спреєм.

Окрім набридливих і кусючих комарів, курорти Азовського моря цього року атакують медузи – їх настільки багато, що неможливо зайти у море.

"За ті три дні, які ми провели в Бердянську, ми жодного разу не купались в морі, бо це просто неможливо. Медуз стільки, що навіть не вдавалось намочити ноги", - додає пані Олена.

За словами жінки, щоденно місцеві комунальники намагались врятувати ситуацію та чистили пляжі, але всі старання були марними – морські мешканці не збираються відступати і їх з кожним днем стає все більше.

Слід зазначити, що таке лихо спіткало не лише Бердянськ. У більшій чи меншій кількості, але медузи та комарі атакують також людей, які відпочивають на інших популярних запорізьких курортах – в Кирилівці та Приморську. Влада та власники баз відпочинку намагаються боротися з природною аномалією. До прикладу, в Приморську на території деяких пансіонатів морську територію огороджують звичайною сіткою Рабіца, яка "ловить" медуз та не пропускає їх до пляжу.

У Кирилівці ж до збирання морських жителів долучають волонтерів. Також влада намагається травити комарів. Проте в глобальному плані це ситуацію не рятує – українці тікають з азовських курортів і найближчим часом повертатись на них не планують. Курортний сезон зірваний, а підприємці та місцеві бюджети зазнали колосальних збитків.

Чому так сталося?

Екологи дають пояснення, чому цьогоріч в Азовському морі так багато медуз. Річ у тім, що через зміну клімату відбулось обміління річок. Зокрема мова йде про Дон, який є головною прісноводною артерією Азову. Через брак прісної води, в морі у кілька разів збільшився рівень солоності і наразі він майже досягає рівня Чорного моря. Саме через це в Азовському морі майже повністю зник бичок, але з’явився калкан, сюди зайшли дельфіни та, власне, медузи.

"Окрім того, слід враховувати, що цього року була відносно тепла зима. Якщо говорити простою мовою, медузи не вимерзли, а рівень солоності води та літня спека створюють ідеальні умови для їхнього існування", - пояснює УНІАН екоактивіст Валентин Захаренко.

За його словами, для того, щоб позбутися цієї проблеми необхідно, аби знизився рівень солоності моря - тоді медузи зникнуть. Але місцева влада ніяк не може вплинути на цей процес. Єдине, що лишається – переймати досвід інших країн і боротися з небезпечними істотами з допомогою різноманітних систем захисту (використовувати ті ж сітки).

До речі, науковці прогнозують, що найближчими роками ситуація кардинально не зміниться. За словами кандидата біологічних наук Петра Кулика, через зміну клімату рівень солоності Азовського моря буде лише збільшуватись. А це – ідеальне середовище для існування та розмноження медуз. Тому сподіватись, що вже скоро вони зникнуть, не варто.

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Натомість перемогти комарів, які здебільшого атакують саме Бердянськ, не так вже й складно. Раніше місцеві комунальники труїли їх. Цього року хімічні обробки проводились не так масштабно, що й далося взнаки.

За словами Захаренка, цього року на початку літа було багато злив, а потім – спекотна погода, що сприяло розмноженню комах. Окрім того, місцеві комунальники майже не займались покосом трави та розчищенням дощової каналізації – саме ці місця є "розсадником" комарів.

Ба більше, з місцевого бюджету традиційно були виділені кошти на боротьбу з кровожерами, але фірма-підрядник не встигла своєчасно їх потравити. Також слід враховувати близькість до Бердянська Молочного лиману, який ці комахи дуже полюбляють й активно там плодяться.

Попри чисельні скарги як самих жителів Бердянська, так і курортників, місцеві чиновники принципово не помічали проблеми і вголос про неї майже не говорили. Лише на початку серпня в мерії провели нараду і розробили комплекс заходів (чиновники полюбляють займатись такими справами) стосовно боротьби з комарами. В першу чергу будуть косити траву, чистити дощову каналізацію та труїти комах хімічними засобами. Коли цей "комплекс заходів" дасть перші результати та чому за проблему взялися наприкінці літа, в мерії Бердянська не повідомляють.

Боротьба за місце під сонцем

Окрім медуз, комарів та сонечок (цього року на азовських пляжах їх також неймовірно багато) відпочивальників дивують й місцеві підприємці, які, користуючись нагодою, намагаються заробити на чому тільки можна. І якщо ціни на житло в цьому році у порівнянні з минулим сезоном підвищились не суттєво – на 10-15% (номери можна зняти від 100 гривень до 7 тисяч за добу), то вартість всього іншого буквально зашкалює.

Наприклад, стакан креветок на азовських пляжах вартує 200 гривень, в деяких місцях за півлітра пива просять до 60 гривень.

Недешевими є й розваги. Так, вартість квитка в дельфінарій складає 200 гривень для дитини та 250 для дорослих. Аби поплавати в басейні з дельфінами треба викласти 2,5 тисячі гривень. За те, щоб подивитись на тварин в місцевих зоопарках, які є в Кирилівці та Бердянську, необхідно заплатити від 200 гривень.

Потрібно буде розкошелитись і на розваги в кирилівському та бердянському аквапарках – вхід від 600 гривень.

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Але й це ще не все. У поточному році місцеві підприємці почали торгувати… тінню. Зокрема, відпочивальникам пропонують заплатити за те, щоб побути під навісом. Ціни за місце без сонця стартують від 20 гривень за годину, в залежності від популярності пляжу.

Слід зазначити, що місцеві чиновники запевняють: торгівля тінню на азовських пляжах незаконна, бо так звані підприємці не мають жодних документів на ведення такого роду діяльності і землю під "грибками" не орендували. Проте заяви можновладців лишаються лише заявами, адже ніяких конкретних дій в боротьбі з такими торговцями вони не проводять.

З таких деталей, власне, і складається загальна картинка того, що відбувається на азовських курортах. Українці бідкаються: рівень сервісу дорівнює нулю, ціни захмарні. У деяких випадках дешевше відпочити за кордоном, аніж в Бердянську чи Кирилівці. Тим часом місцева влада та жлоби-підприємці не роблять майже нічого, аби втримати українського туриста. І єдине, що їм залишається – після завершення курортного сезону підраховувати збитки.

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