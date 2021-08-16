Турбази та пансіонати майже пусті - відпочивальники скасовують бронювання через бруд та відсутність інфраструктури.

Курортна Кирилівка знов страждає від наслідків дощів та нашестя медуз. Через це туристи відмовляються їхати на відпочинок та скасовують своє бронювання на номери у пансіонатах та турбазах на Федотовій косі. Бруд, калюжі та відсутність інфраструктури - така Кирилівка не подобається людям.

Про це на своєму YouTube-каналі розповів місцевий оглядач курортного життя у Кирилівці.

Так, станом на серпень Кирилівка б'є антирекорди за кількістю відпочивальників. Майже усі турбази кличуть туристів, адже вільних місць занадто багато. Автор відео зазначив, що наприкінці літа зазвичай велика кількість відпочивальників, але цього року людей майже немає.

Туристи не хочуть їхати до Кирилівки одразу через декілька проблем. Багато хто вже звик до нашестя медуз, проте наслідки дощів псують відпочинок ще більше. Калюжі, схожі на глибокі озера, брудні вулиці та відсутність інфраструктури - все це не подобається людям.

Читайте такожМолдова змінила правила в'їзду: що потрібно знати мандрівникамЗа словами автора відеоролика, туристи скасовують бронювання на номери. Деякі люди, які планували відпочивати у Кирилівці 10 днів, їдуть додому вже через дві доби.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українські туристи після відпочинку на Азовському морі скаржаться на інтоксикацію.

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Автор: Поліна Кузенко