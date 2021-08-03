За словами відпочивальників, живності дуже багато, тому іншим туристам сюди не рекомендують приїжджати відпочивати.

Користувачі мережі публікують кадри з курортного Бердянська - місто знову "атакують" медузи, вони вкрили узбережжя.

Читайте такожСмороду повернулися: на Азовському курорті помітили медуз по 2-3 кілограми (фото)Про це повідомляє "Обозреватель" і зазначає з посиланням на слова відпочивальників, що живності там дуже багато.

"Медуз страшно багато. Якщо є люди, які вагаються, їхати чи ні на відпочинок сюди, то краще не приїжджайте! Приїхати на море, щоб сидіти й дивитися на нього – це ненормально", — нарікають у мережі.

Нашестя медуз в Азовському морі

На пляжах Азовського моря справжня навала медуз. Відпочивальники на курортах останнім часом часто скаржаться, що вода стала нагадувати кисіль.

Фахівці Інституту рибного господарства та екології моря пояснили таке зростання кількості медуз. Експерти пов'язують цей процес в Азовському морі зі збільшенням їхньої чисельності в Чорному.

Ще один важливий фактор - поступове наближення солоності обох морів, зокрема, через зміни у водному балансі Азовського басейну. До того ж, досить теплі зими сприяють успішній зимівлі теплолюбних медуз, і масова присутність планктону тут - ще один апетитний аргумент для їхньої міграції.

Автор: Ольга Робейко