Всі бажаючі зможуть зануритися в світ Барбі вже в 2024 році.

На хвилі успіху фільму Грети Гервіг "Барбі" компанія Mattel, що випускає культові іграшки, оголосила про відкриття нового "лялькового" тематичного парку.

Як пише Time Out, новий парк в модному нині стилі "барбікор" (сповідує рожевий колір буквально у всьому) відкриється в місті Глендейл, штат Арізона, вже в 2024 році.

Відвідувачі парку зможуть підібрати собі ідеальний гардероб за допомогою ультрасучасної голограми Барбі, а технологія "Літаючий театр" відправить гостей в подорож по всіх місцях, де коли-небудь побувала Барбі – від космосу до підводного світу. Завершити день в парку можна буде за фірмовим рожевим коктейлем в барі Barbie's Beach House, з даху якого відкривається краєвид на весь парк.

Відео дня

Окрім зони "Барбі", у новому парку розваг також будуть представлені атракціони та інтерактивні розваги, присвячені іншим фаворитам Mattel. Любителі гострих відчуттів зможуть проктитися на американських гірках з подвійною петлею Hot Wheels, а дітлахи молодшого віку зможуть приєднатися до паровозика Томаса в подорожі з пошуку скарбів. Гігантські ігрові споруди і поле для міні-гольфу будуть виконані в стилі Pictionary і UNO, а гігантська арена для лазертага відтворить замок Сірого Черепа з Castle Grayskull.

Величезний парк розваг Mattel Adventure Park в стилі "Барбі" стане частиною курорту VAI Resort недалеко від міжнародного аеропорту Фенікс Скай Харбор. Це буде найбільший курорт в Арізоні з більш ніж 1100 готельними номерами і люксами, 12 висококласними ресторанами, сучасним концертним майданчиком, басейном і найбільшим штучним островом в країні.

Дата відкриття самого курорту поки не оголошена, але парк розваг планують запустити вже в 2024 році. До слова, всі бажаючі можуть поспостерігати за ходом робіт з будівництва парку "Барбі" в режимі реального часу.

Феномер фільму "Барбі"

Романтична комедія режисерки Грети Гервіг "Барбі" (Barbie) вийшла в прокат 20 липня 2023 року. Головні ролі у фільмі зіграли Марго Роббі ("Я, Тоня", "Загін самогубців", "Вавилон") і Райан Гослінг ("Драйв", "Той, що біжить по лезу 2049", "Сіра людина"). Однак крім них там були задіяні багато інших суперзірок.

У центрі сюжету фільму – "стереотипна" Барбі. Вона живе ідеальним життям у непристойно рожевій "Країні Барбі", оточена іншими Барбі та Кенами. Але одного разу з нею починають відбуватися дивні речі – вона починає думати про смерть, а її тіло стає не таким вже й ідеальним. Щоб з'ясувати причину всього цього, Барбі в супроводі Кена відправляється в реальний світ людей. Втім, все це обертається зовсім не так, як очікувалося.

За перший уїк-енд в прокаті "Барбі" зуміла зібрати вдвічі більше, ніж планувалося, а також встановила відразу кілька рекордів. За перший тиждень у прокаті світові касові збори фільму наблизилися до 500 мільйонів доларів, і вони продовжують зростати.

Рейтинг фільму на IMDb нині становить 7,5 балів з 10, а на Rotten Tomatoes у нього 90% схвалення від критиків і 86% від глядачів.

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