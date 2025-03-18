На найвищій горі Японії стало занадто багато туристів.

Із туристів, які бажають пройти будь-якою з чотирьох основних стежок гори Фудзі в Японії, з літа 2025 року стягуватимуть плату за вхід у розмірі 4000 ієн (27 доларів США).

Як повідомляє The Japan Times, таке рішення уряд країни ухвалив в понеділок, 17 березня 2025 року, щоб боротися з надмірним туризмом – найвища гора країни, колись місце мирного паломництва, за останній рік зіткнулася з рекордним припливом іноземних туристів.

Минулого року префектура Яманасі вже запровадила плату за вхід у розмірі 2000 єн (14 доларів США) плюс необов'язкове пожертвування для найпопулярнішого маршруту для піших походів до чинного вулкана – стежки Йосіда.

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Також занепокоєні безпекою та екологічною шкодою на величних схилах гори Фудзі чиновники ввели обмеження на щоденні записи та онлайн-бронювання на цій стежці.

Таким чином, тепер плата за стежку Єсіда буде подвоєна в сезон сходжень з липня по вересень, тоді як для ще трьох стежок, які раніше були безкоштовними, плата буде введена вперше.

Зазначимо, гора Фудзі вкрита снігом більшу частину року, але під час літнього сезону походів багато хто піднімається її крутими скелястими схилами всю ніч, щоб побачити схід сонця.

Як раніше повідомляв УНІАН, уперше про проблеми з надмірним туризмом в Японії заговорили минулого року. На тлі скасування ковідних обмежень і падіння місцевої валюти країну заполонили туристи, для яких її відвідування стало вигіднішим через курсове співвідношення японської єни до долара США.

Це спонукало місцеву владу обмежувати відвідування найпопулярніших пам'яток, а бізнес – запроваджувати дорожчі ціни для іноземців.

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