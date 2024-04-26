Туристи більше не зможуть сфотографувати гору Фудзі на тлі магазину Lawson.

В Японії наразі спостерігається величезний приплив туристів відтоді, як кордони знову відкрилися після COVID. У відповідь на це влада японської столиці Токіо вже розширила транспортні можливості та запровадила обмеження на відвідування деяких визначних пам'яток, але в місті та околицях, як і раніше, спостерігаються чималі натовпи.

І ось тепер японська влада вирішила запровадити ще одне обмеження – встановити в невеликому містечку Фудзікавагутіко величезний бар'єр, що блокує краєвид на гору Фудзі, у популярному місці для фотографій. Будівництво сітки заввишки 2,5 метра і завдовжки 20 метрів розпочнеться вже наступного тижня, повідомив у п'ятницю представник міста Фудзікавагутіко, пише The Guardian.

"Сумно, що нам доводиться це робити через те, що деякі туристи не можуть дотримуватися правил, залишаючи сміття та ігноруючи правила дорожнього руху", – поскаржився чиновник у коментарі AFP.

Гору Фудзі, найвищу в Японії, можна сфотографувати з багатьох точок курортного міста Фудзікавагутіко. Але ця точка, на якій величний діючий вулкан з'являється за магазином мережі Lawson, особливо популярна. У підсумку туристи-іноземці постійно товпляться на площі біля магазину, блокуючи дорожній рух.

Оскільки туристи ігнорують встановлені раніше дорожні знаки і неодноразові попередження охоронців, жителі міста вирішили використовувати величезний загороджувальний екран як крайній захід.

Серед іншого, цей захід покликаний захистити прилеглу стоматологічну клініку від туристів, які нерідко паркуються там без дозволу і навіть були помічені на даху клініки, щоб зробити ідеальний знімок.

Міська влада попереджає, що сітка перебуватиме там доти, доки ситуація з поведінкою туристів не покращиться.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Японії ухвалила рішення ввести обмеження на відвідування гори Фудзі. Уже з літа 2024 року туристам доведеться платити за сходження одним із маршрутів на гору – стежкою Есіда. Вартість входу становитиме 2 тисячі японських єн (близько 13 доларів США).

Крім того, влада вирішила обмежити кількість туристів, яким буде дозволено піднятися на гору за день, і заборонити починати сходження на Фудзі з 16:00 до 2:00.

Тим часом влада Кіото ухвалила рішення закрити для туристів знаменитий район з гейшами, які вже давно страждають через невихованих іноземних гостей.

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