Багато в чому до сплеску інтересу до країни висхідного сонця серед іноземних туристів призвело ослаблення місцевої валюти.

Японія, яка знову відкрилася для масового туризму після пандемії коронавірусу восени 2022 року, тепер переживає небувалий сплеск міжнародних прибуттів. Однак такий підвищений інтерес іноземців, схоже, не дуже тішить місцевих жителів.

Як пише The Washington Post, іноземцям, які бажають відвідати знаменитий японський замок Хімедзі зі списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, можливо, незабаром доведеться платити в шість разів більше, ніж місцевим відвідувачам. Так мер міста Хідеясу Кіемото вирішив відреагувати на надмірний туризм і ослаблення місцевої валюти, що робить країну занадто привабливою для іноземців.

Плата за вхід до замку наразі становить 1000 єн (близько 7 доларів), проте днями Кіемото заявив, що хотів би, щоб іноземці платили 30 доларів, а місцеві жителі – 5 доларів, з наміром спрямувати ці гроші на утримання замку.

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Видання зазначає, що додаткові збори для туристів не є чимось новим у світі, але для багатої Японії така політика завжди була незвичною. Однак за останні п'ять років єна втратила понад 40% своєї вартості по відношенню до долара США, що призвело до різкої нерівності в купівельній спроможності між місцевими жителями і гостями.

Нині не лише японські державні чиновники пропонують подвійне ціноутворення для іноземців. Деякі власники приватного бізнесу також запровадили різні ціни для туристів: один ресторан морепродуктів зі шведським столом у Токіо потрапив до заголовків газет минулого місяця, коли вирішив стягувати з іноземців приблизно на 1000 єн більше за комплексне меню.

Проте видання зазначає, що проблема Японії не стільки в тому, що туристи можуть витрачати більше, скільки в тому, що їх так багато. У 2023 році країну відвідали безпрецедентні 25 мільйонів туристів, що ускладнило повсякденне життя місцевих жителів.

Водночас експерти зазначають, що багато представників місцевого бізнесу підвищують ціни для іноземців, ґрунтуючись на сформованому в них враженні про те, що поїздку до Японії собі можуть дозволити тільки заможні люди, а отже, для них не буде проблемою заплатити трохи більше.

Як повідомляв УНІАН, за 2024 рік у різних містах Японії влада почала вживати різних заходів для контролю над надмірним туризмом.

Наприклад, влада японської столиці Токіо розширила транспортні можливості та запровадила обмеження на відвідування деяких визначних пам'яток.

Зокрема, з літа 2024 року туристам доведеться платити за сходження найпопулярнішим маршрутом на гору Фудзі – стежкою Есіда. Кількість дозволів на підйом при цьому скоротять.

Тим часом влада Кіото вирішила закрити для туристів знаменитий район із гейшами через регулярні скарги на невихованих іноземних гостей.

Водночас у невеликому японському містечку Фудзікавагутіко встановили спеціальний захисний екран зі щільної сітки, покликаний завадити туристам юрмитися біля популярної локації з краєвидом на гору Фудзі на тлі магазину Lawson. Утім, він не протримався й тижня.

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