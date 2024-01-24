Починаючи з літа 2024 року відвідувачам гори Фудзі доведеться платити за сходження по одному з маршрутів на знамениту гору.

Японія, яку раніше визнали найкрасивішою країною світу, вводить обмеження на відвідування однієї зі своїх найпопулярніших визначних пам'яток – гори Фудзі.

Як повідомляє Euronews Travel, починаючи з літа 2024 року відвідувачам Фудзі доведеться платити за сходження по одному з маршрутів на знамениту гору – стежці Йошида. На даний момент вона є найпопулярнішим маршрутом підйому на гору завдяки легкому доступу з Токіо і великій кількості гірських хатин на шляху, що пропонують нічліг і харчування.

Крім того, з 1 липня 2024 року кількість туристів, яким буде дозволено піднятися на гору, буде обмежена до 4000 на день. Також мандрівникам буде заборонено починати сходження на гору Фудзі з 16:00 до 2:00.

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Скільки саме доведеться заплатити за підйом стежкою, поки невідомо – чиновники обіцяють оголосити точну суму до лютого. З 2014 року альпіністам, які піднімаються на гору Фудзі по будь-якій з її стежок, пропонується добровільно платити 1000 ієн (6,20 євро) з людини на збереження цього місця.

Щоб контролювати потоки туристів, на в'їзді на стежку Йошида планується встановити ворота, де також буде стягуватися плата за проїзд. Отримані кошти влада обіцяє використовувати для будівництва притулків уздовж стежки на випадок виверження вулкана, а також для утримання пішохідного маршруту.

Зростання кількості туристів на горі Фудзі в Японії

Після зняття ковідних обмежень на горі Фудзі, що є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, спостерігається різке зростання числа туристів. Це викликає стурбованість місцевої влади через сміття, що викидається, і безпеку туристів, адже великі натовпи на стежці призводять до травм.

Існують також побоювання з приводу недосвідчених туристів, які намагаються пройти по стежці та опиняються в скрутному становищі поблизу вершини, де менше зручностей.

За даними уряду Японії, минулого року на стежку Йошида прийшла "безпрецедентна кількість" туристів, і цього року очікується такий же приплив. Всього в 2023 році на гору Фудзі піднялися в цілому 221 322 альпініста, причому більше половини вирішили скористатися саме стежкою Йошида.

Як повідомляв УНІАН, раніше Японію також назвали найбезпечнішою країною світу для соло-туристів.

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