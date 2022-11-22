Залізничники продовжують працювати над оновленням постійного графіка курсування рейсу 101/102 "Київ – Херсон".

"Укрзалізниця" призначила два додаткові рейси поїзда "Київ – Херсон – Київ" та зробила квитки доступним для усіх бажаючих онлайн, тоді як перші рейси за цим маршрутом були доступні лише для власників благодійних "Квитків до перемоги".

Як повідомляє прес-служба перевізника у своєму Telegram, квитки доступні у застосунку, чат-боті та на сайті booking.uz.gov.ua. Згідно з інформацією на сайті з бронювання квитків, ціни на квитки у плацкартних вагонах становлять від 205 по 277 гривень, а у купейних – від 336 до 493 гривень, якщо брати разом з постільною білизною та одним напоєм.

Як зазнчили у прес-службі "Укрзалізниці", перші два рейси "Потяга до перемоги" до нещодавно звільненого Херсона показали, наскільки сильно чекали повернення залізничного сполучення мешканці Херсонщини. На додачу до пасажирів, які придбали квитки на цей рейс в межах проекту "Квитки до перемоги", залізничники допомогли виїхати ще близько 300 херсонців та їхніх домашніх улюбленців.

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"Реагуючи на цей попит, ми додаємо одразу 9 вагонів та відкрили продаж квитків на рейси в обох напрямках: з Києва до Херсона на 22 та 24 листопада і з Херсона до Києва на 23 та 25 листопада (із зупинкою в Миколаєві)", – йдеться в повідомленні.

Водночас пасажирів, що вирушають з Херсона, закликали прибувати на вокзал за півтори-дві години у зв'язку з проходженням безпекової перевірки перед посадкою: завантаження бази даних у силовиків займає трохи часу.

При цьому залізничники продовжують працювати над оновленням постійного графіка курсування рейсу 101/102 "Київ – Херсон", щоб забезпечити максимально зручний час відправки з Херсона та Миколаєва, тому про рейси після 25 листопада в "Укрзалізниці" обіцяють розповісти додатково.

Ініціатива "Квитки до перемоги"

13 листопада 2022 року "Укрзалізниця" і платформа UNITED24 розпочали реалізацію благодійного проекту "Квитки до перемоги".

В рамках проекту відкрито продаж квитків до деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська, Сімферополя та Севастополя, якими можна буде скористатися одразу після деокупації цих міст. Квиток можна придбати та зберігати як символ віри в ЗСУ і звільнення України від окупантів, а скористатися ним – одразу після деокупації.

19 листопада до Херсона прибув перший потяг, квитки на який були придбані в рамках проекту "Квитки до перемоги".

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