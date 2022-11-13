Квиток можна придбати та зберігати як символ віри в Збройні сили України і скористатися одразу після деокупації цих міст.

В "Укрзалізниці" відкрили продаж квитків до вже деокупованового Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя, якими можна буде скористатися одразу після деокупації цих міст.

Про це повідомляє прес-служба "УЗ" у Telegram.

"Разом з платформою UNITED24 розпочинаємо благодійний проект "Квитки до перемоги". Вже сьогодні ви можете оформити квитки на три перших рейси з Києва до п'ятьох міст: уже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що квиток можна придбати та зберігати як символ віри в ЗСУ і звільнення України від окупантів, а скористатися ним - одразу після деокупації. Щойно рух буде поновлено, залізничники надішлють повідомлення з датою та місцем.

Зокрема, квитками Київ - Херсон можна буде скористатися вже найближчим часом.

В прес-службі також зазначили, що рейси буде здійснювати легендарний "Потяг до перемоги", розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях. Оформити символічний квиток можна за посиланням.

"Усі квитки благодійні: кошти від їх продажу будуть переказані через платформу UNITED24 на закупівлю last-mile транспорту - автівок, які допоможуть сполучити міста й селища на деокупованих територіях з найближчими залізничними вузлами. Дякуємо нашим партнерам Gres Todorchuk за концепцію проекту!" - додали в "Укрзалізниці".

Звільнення Херсонської області

За даними Генштабу, станом на 10 листопада ЗСУ звільнили територію Херсонської області площею майже 1,4 тис. кв. км. 11 листопада українські військові зайшли до Херсона.

Президент Володимир Зеленський назвав 11 листопада "історичним днем", оскільки в цей день Україна повертає Херсон.

12 листопада в Офісі президента повідомили, що у Херсоні та області вже працюють голови обласної, районної та міської військових адміністрацій, а також співробітники місцевих поліції та СБУ.

Також 12 листопада акціонерне товариство "Українська залізниця" анонсувала, що скоро відбудеться запуск потяга до Херсона.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" – акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

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