Потяг відправлятиметься з Києва по парних числах, а повертатиметься назад – по непарних.

До звільненого від окупантів Херсона вирушив перший від початку російської повномасштабної агресії потяг із Києва.

"Перший потяг поїхав у Херсон! Це наш потяг перемоги! У вагонах 200 пасажирів, які придбали квитки "до перемоги" у спільній ініціативі "Укрзалізниці" та UNITED24", - йдеться у повідомленні Офісу президента.

Зазначається, що потяг у Херсон відправлятиметься з Києва по парних числах, а повертатиметься назад – по непарних.

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"Як і цей потяг ми повернемо у Херсон все для нормального життя", - наголосили в ОП.

Нові рейси від "Укразалізниці": подробиці

13 листопада "Укрзалізниця" і платформа UNITED24 розпочали реалізацію благодійного проекту "Квитки до перемоги".

В рамках проекту відкрито продаж квитків до деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя, якими можна буде скористатися одразу після деокупації цих міст.

"Укрзалізниця" відкриває продаж символічних квитків на перший рейс до тимчасово окупованого Севастополя.

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на потяг №112/111 Київ — Ізюм, перший рейс якого вирушив із Києва 17 листопада.

14 листопада "Укрзалізниця" вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року відновила пасажирське сполучення з Миколаєвом.